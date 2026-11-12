Uống cà phê thường xuyên có thể giúp cải thiện hoạt động đường ruột

Cà phê sữa đá của Việt Nam kết hợp giữa cà phê rang vừa hoặc đậm với đá và sữa đặc. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn một nghiên cứu mới được công bố trên báo Tempo (Indonesia), cho thấy những người uống cà phê thường xuyên có hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng hơn so với nhóm ít uống. Đáng chú ý, nhóm này cũng có số lần co bóp đại tràng nhiều hơn. Theo bà Francesca Bucci - trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Copenhagen (Đan Mạch), hoạt động co bóp đại tràng có thể hỗ trợ tiêu hóa, góp phần phòng ngừa táo bón và duy trì hoạt động của các cơ ruột.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận độ pH trong ruột non của những người uống cà phê thường xuyên thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, hiện chưa rõ sự thay đổi này có lợi hay bất lợi cho sức khỏe, dù độ pH đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải thức ăn.

Nghiên cứu có sự tham gia của 61 người tình nguyện. Những người này nuốt các viên nang điện tử cỡ nhỏ di chuyển qua đường tiêu hóa, ghi nhận nhiều chỉ số, trong đó có nhiệt độ, độ pH và các cơn co bóp của ruột. Trong khuôn khổ nghiên cứu, người uống cà phê thường xuyên được xác định là người tiêu thụ ít nhất một tách mỗi ngày trong hơn 3 ngày của tổng số 8 ngày theo dõi.

Các nhà nghiên cứu lưu ý nghiên cứu chưa thể chứng minh những khác biệt về hoạt động tiêu hóa là kết quả trực tiếp của việc uống cà phê. Mặc dù vậy, cà phê vốn được biết đến là có tác động đến nhiều quá trình trong hệ tiêu hóa, trong đó có hoạt động tiết axit của dạ dày.

Ông Henrik Munch Roager - đồng tác giả nghiên cứu thuộc Đại học Copenhagen - cho biết nhiều người gặp tình trạng táo bón và đại tiện không đều. Theo ông, việc hiểu rõ hơn cách cà phê tác động đến quá trình tiêu hóa và co bóp đường ruột có thể giúp tìm ra phương pháp tự nhiên hỗ trợ nhu động ruột trong tương lai.