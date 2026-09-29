Uống cà phê sau tập luyện, cơ thể thay đổi như thế nào?

Tôi thường uống một ly cà phê sau khi tập gym hoặc chơi thể thao vì nghĩ caffeine giúp tỉnh táo và giảm mệt mỏi. Uống cà phê ngay sau khi tập có tốt không, uống như thế nào để không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và giấc ngủ? Xin cảm ơn bác sĩ! (Lê Việt Trung - 29 tuổi, Hà Nội).

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) tư vấn:

Caffeine có thể mang lại một số lợi ích cho người tập luyện. Chất này có khả năng giảm cảm giác đau mỏi cơ sau vận động thông qua tác động lên thụ thể adenosine, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tổng hợp glycogen cơ, đặc biệt khi được sử dụng cùng bữa ăn giàu carbohydrate.

Tuy nhiên, bạn không nên xem cà phê là thức uống ưu tiên ngay sau khi chơi thể thao. Sau vận động, cơ thể cần được bù nước và điện giải trước, nhất là khi tập luyện trong thời tiết nóng hoặc ra nhiều mồ hôi.

Liều caffeine thường được xem là phù hợp là khoảng 1-2 mg/kg cân nặng, tương đương khoảng 80-150 mg đối với đa số người trưởng thành. Lượng này có thể tương đương một tách cà phê phin hoặc một ly cà phê pha máy nhỏ, tùy cách pha; không nên vượt quá 200mg caffeine trong một lần hoặc 400mg/ngày.

Nếu bạn muốn uống cà phê sau tập nên bù đủ nước trước, sau đó mới sử dụng với lượng vừa phải. Bạn không nên uống quá nhiều cà phê với suy nghĩ giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Cà phê - thức uống giúp bạn tỉnh táo. Ảnh: Hoa Linh.

Đặc biệt, người tập thể thao vào buổi tối cần cân nhắc thời điểm uống. Caffeine có thể làm tỉnh táo và ảnh hưởng đến giấc ngủ ở những người nhạy cảm. Trong khi đó, ngủ đủ và chất lượng là một phần quan trọng của quá trình phục hồi cơ bắp và thể lực.

Những người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, rối loạn lo âu hoặc dễ mất ngủ nên thận trọng với caffeine và có thể cần dùng ở liều thấp hơn theo tư vấn của bác sĩ.

Sau khi vận động, nước và điện giải mới là lựa chọn cần ưu tiên. Người tập có thể sử dụng nước lọc hoặc nước điện giải tùy mức độ vận động và lượng mồ hôi mất đi.

Bên cạnh đó, trong khoảng 30-60 phút sau tập, bạn có thể bổ sung một bữa ăn hoặc đồ ăn nhẹ chứa carbohydrate và protein để hỗ trợ phục hồi glycogen và cơ bắp. Một số lựa chọn dễ sử dụng gồm sữa ít béo, sữa đậu nành, sữa chua không đường, chuối, khoai lang, bánh mì nguyên cám kết hợp trứng, cá hoặc thịt gia cầm.

Như vậy, người tập không nhất thiết phải kiêng cà phê sau vận động nhưng cũng không nên uống ngay khi cơ thể chưa được bù nước. Bạn nên dùng lượng vừa phải, phù hợp với thể trạng và tránh vào thời điểm có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.