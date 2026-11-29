Cà phê từ lâu được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về ảnh hưởng đối với tim mạch. Cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh sau khi uống càng khiến nhiều người, đặc biệt là người có bệnh tim, e dè với thức uống này.

Theo GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, với người trưởng thành khỏe mạnh, uống cà phê ở mức độ vừa phải thường không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu quy mô lớn thậm chí ghi nhận thức uống này có thể mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe.

Các phân tích được trình bày tại Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC) cho thấy người uống khoảng 2-3 ly cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn. Những tác động tích cực này không chỉ liên quan đến caffeine mà còn có thể đến từ các hợp chất sinh học trong cà phê, đặc biệt là polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Không chỉ lượng uống, thời điểm sử dụng cà phê cũng là yếu tố đáng lưu ý. Một số nghiên cứu quan sát gần đây cho thấy người có thói quen uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn so với người không uống hoặc uống vào nhiều thời điểm trong ngày.

Cà phê từ lâu được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Anh Chi)

Theo chuyên gia, một trong những lý do có thể lý giải mối liên hệ này là ảnh hưởng của cà phê đến giấc ngủ. Uống vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối có thể khiến một số người khó ngủ, ngủ không sâu. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, sử dụng cà phê quá nhiều hoặc không phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh, rối loạn giấc ngủ, thậm chí làm nặng thêm tình trạng trào ngược dạ dày ở một số người.

Với người đã mắc bệnh tim mạch, việc uống cà phê cần được cân nhắc theo tình trạng sức khỏe cụ thể, thay vì áp dụng một nguyên tắc kiêng tuyệt đối cho tất cả. Người mắc bệnh tim đã được điều trị, tình trạng ổn định, không xuất hiện triệu chứng hồi hộp rõ rệt sau khi sử dụng caffeine thường vẫn có thể uống ở mức độ phù hợp.

Đối với người bị rung nhĩ hoặc có tiền sử rối loạn nhịp tim, quan niệm phải kiêng cà phê hoàn toàn cũng không còn được các dữ liệu khoa học mới ủng hộ. Một số thử nghiệm cho thấy việc duy trì một lượng cà phê nhất định, chẳng hạn một ly mỗi ngày, không nhất thiết làm tình trạng bệnh xấu đi. Tuy nhiên, phản ứng với caffeine ở mỗi người không giống nhau, do đó người bệnh cần chú ý các biểu hiện của cơ thể và trao đổi với bác sĩ điều trị.

Chuyên gia khuyến cáo, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn cà phê khỏi chế độ ăn uống mà là sử dụng đúng mức, đúng thời điểm và phù hợp với sức khỏe. Với người trưởng thành khỏe mạnh, 2-3 ly mỗi ngày có thể là mức tiêu thụ gắn với những lợi ích được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu. Dù vậy, đây là mối liên quan từ các nghiên cứu, chưa đủ để khẳng định cà phê trực tiếp giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.