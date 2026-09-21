Uống cà phê đúng cách giúp bảo vệ tim mạch hiệu quả

Nội dung 1. Tác động của cà phê đối với tuổi thọ và sức khỏe tim mạch 2. Cơ chế nào trong cà phê giúp mang lại lợi ích sức khỏe? 3. Những lưu ý với người bệnh tim mạch khi uống cà phê

Cà phê là thức uống quen thuộc hàng ngày của hàng triệu người trên toàn thế giới. Gần đây, các nghiên cứu y khoa lớn từ dữ liệu của UK Biobank trên hàng trăm nghìn tình nguyện viên đã mang đến cái nhìn toàn diện hơn về tác động thực tế của loại đồ uống này đối với hệ tim mạch và tuổi thọ con người.

1. Tác động của cà phê đối với tuổi thọ và sức khỏe tim mạch

Uống cà phê đúng cách có thể mang lại lợi ích bảo vệ tim mạch. Ảnh minh họa AI

Kết quả nghiên cứu quy mô lớn cho thấy việc uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong và các biến cố tim mạch (như bệnh mạch vành, suy tim sung huyết, đột quỵ do thiếu máu cục bộ), với mức giảm tối ưu nhất ở người uống 2 - 3 tách mỗi ngày.

Xét về chủng loại, cà phê xay mang lại hiệu quả bảo vệ cao nhất đối với tử vong và các bệnh tim mạch. Cà phê hòa tan giúp giảm nguy cơ tử vong, biến cố tim mạch và chứng loạn nhịp tim. Trong khi đó, cà phê đã loại bỏ caffeine vẫn đóng góp mức độ bảo vệ nhất định cho cơ thể (trừ chứng loạn nhịp tim không ghi nhận lợi ích rõ rệt).

2. Cơ chế nào trong cà phê giúp mang lại lợi ích sức khỏe?

Theo Tiến sĩ Debabrata Mukherjee, chuyên gia từ Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech ở El Paso, phần lớn tác dụng bảo vệ tim mạch này có mối liên hệ mật thiết với sự hiện diện của caffeine. Caffeine sở hữu các đặc tính chống loạn nhịp thông qua cơ chế ức chế thụ thể adenosine.

Bình thường, adenosine nội sinh làm rút ngắn thời kỳ trơ ở cả tâm nhĩ lẫn tâm thất, từ đó làm gia tăng nguy cơ loạn nhịp tim. Bằng cách ngăn chặn các thụ thể này, caffeinated giúp trung hòa tác động của adenosine nội sinh và bảo vệ tim trước các nguy cơ tiềm ẩn.

Bên cạnh caffeine, hạt cà phê còn chứa hơn một trăm thành phần có hoạt tính sinh học khác nhau. Các chuyên gia nhận định rằng một số hợp chất không phải caffeine cũng có thể đóng góp phần quan trọng vào việc mang lại các lợi ích tổng thể, giúp giảm thiểu bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ cho người sử dụng thường xuyên.

3. Những lưu ý với người bệnh tim mạch khi uống cà phê

Dù mang lại nhiều tiềm năng tích cực cho sức khỏe lâu dài, các chuyên gia tim mạch khuyến cáo mọi người cần sử dụng cà phê ở mức độ vừa phải. Bác sĩ Jim Liu từ Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Ohio State nhấn mạnh rằng cà phê bản chất là một chất kích thích, có thể gây ra các hiệu ứng ngắn hạn như làm tăng huyết áp hoặc tạo cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực nếu lạm dụng.

Nếu một người uống quá mức cho phép dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, đánh trống ngực phiền toái hoặc gặp các phản ứng bất lợi khác, việc giảm lượng tiêu thụ cà phê là điều cần thiết.

Thêm vào đó, lượng đường và các chất phụ gia cho vào đồ uống cũng là yếu tố cần kiểm soát chặt chẽ. Việc tiêu thụ các loại cà phê pha chế chứa quá nhiều đường và calo có thể vô tình làm triệt tiêu những lợi ích tự nhiên vốn có của hạt cà phê. Đặc biệt, những người đang sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp cũng cần thận trọng vì caffeine có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc này.