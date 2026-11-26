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Uống bia, xem cải lương ở tổ hợp sáng tạo giữa lòng TP.HCM

Ngày đăng 26/11/2026 Bài Phương Lâm - Quỳnh Nhi

Nép trong một con hẻm ở TP.HCM, căn nhà cũ nay là nơi khách có thể mua sắm, ăn uống, ghé xem triển lãm hoặc thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật.

Thông tin

Địa chỉ 393/7 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Giờ mở cửa 10h - 23h30

Khung giờ đông Sau 19h

Bên trong có gì Quán bar, cà phê, quần áo, phụ kiện, trang trí nhà cửa...

19h ngày 24/11, Sam (quốc tịch Anh, hiện làm việc tại TP.HCM) dành buổi tối ngày nghỉ lễ tại một địa điểm quen thuộc gần nhà.

Vị khách nước ngoài nghe tiếng đàn kìm, đàn tranh hòa cùng tiếng ca cải lương vang vọng ra con hẻm. Bước theo từng bậc cầu thang lên lầu 3, một không khí khác lạ dần hiện ra trước mắt. Những vị khách, tay cầm ly bia, chăm chú dõi theo từng câu ca của người nghệ sĩ.

“Nhưng hỡi ơi, chí tang bồng nay chưa kịp thỏa, thì đường âm dương cách trở, lành lạnh áng mây sầu”.

Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh được ban đờn ca Nam Thinh trình diễn trong không gian gần gũi, nơi người xem và nghệ sĩ chỉ cách nhau vài bước chân.

Những người nghệ sĩ nhập tâm vào nhân vật, gửi gắm tâm tình qua từng câu ca, ánh mắt và động tác hình thể. Dù không hiểu hết lời ca tiếng Việt, những vị khách nước ngoài vẫn chăm chú theo dõi, cảm nhận câu chuyện qua cách người nghệ sĩ biểu đạt cảm xúc.

“Đây là lần đầu tiên tôi được xem cải lương trong một không gian như thế này. Thật sự rất ấn tượng”, Sam chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tổ hợp sáng tạo

Căn nhà cũ ba tầng nằm giữa khu dân cư trong một hẻm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, TP.HCM). Trên mặt tiền màu xám, những hình tam giác đan vào nhau được khắc dọc lan can. Ngay dưới tấm biển chữ xanh của tiệm Nay Mai, mảng tường trắng với những ô tròn lớn nhỏ ôm theo vòm lối vào.

Ở tầng 1, tiệm như một cửa hàng tạp hóa khi bày bán đa dạng quần áo, túi, mũ và phụ kiện của các nghệ sĩ độc lập trong và ngoài nước. Giá mỗi món dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Lên tầng hai là một phòng cà phê nhỏ với những chiếc ghế nhựa xanh, đỏ, vàng nổi bật trên nền gạch hoa văn. Các tác phẩm trong triển lãm của nghệ sĩ tự do Wáméo được trưng bày dọc bức tường cạnh cửa sổ. Khi ánh sáng bên ngoài dịu xuống, đèn vàng trên quầy pha chế làm căn phòng thêm ấm cúng.

Quán mở cửa 10h-17h, phục vụ cà phê, bánh và bia với giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng mỗi món. Trong phòng bày bán đồ trang trí và sản phẩm của các nhà sáng tạo độc lập.

Với kinh nghiệm làm công việc thiết kế, Hoàng Tùng, nhà sáng lập tổ hợp NEO, hiểu các nghệ sĩ độc lập có thể mất nhiều công sức để tìm một nơi phù hợp trưng bày tác phẩm. Tùng dùng tầng cà phê để tổ chức triển lãm và "pop-up", tạo thêm dịp cho các sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận công chúng. Cách bài trí căn phòng cũng thay đổi theo từng triển lãm.

Tầng ba là một khoảng hiên dài có mái che, bắt đầu phục vụ từ 17h đến 23h30. Những bộ bàn ghế nhựa thấp màu đỏ kê dọc hai bên nền gạch ô vuông, chừa lối đi ở giữa. Buổi tối, dãy đèn treo nhiều màu hắt sáng xuống từng bàn. Khoảng hiên mang dáng dấp một quán bia trong hẻm và cũng là nơi tổ chức các buổi diễn cải lương, đờn ca tài tử.

Thực đơn quán chủ yếu là các loại bia thủ công, đi cùng các món ăn để khách nhâm nhi. Tùng cũng đưa những nguyên liệu quen thuộc trong bếp Việt vào một số công thức bia của quán. Chẳng hạn, "Bia-Ôm" là bia lúa mì nấu cùng ngò om, thoảng hương của loại rau vốn quen thuộc trong nồi canh chua.

Ngay ngày đầu đến Việt Nam, Ava, du khách Australia, ghé nơi này sau khi xem đánh giá trên Google Maps. “Tôi thích lúc mọi người được hướng dẫn rồi cùng nhau tập hát cải lương. Tuy nhiên, quán khá đông nên đôi lúc tôi thấy hơi chật và nóng”, Ava nói.

Tầng ba không có máy lạnh. Khi đông khách, người đứng phía sau khó nhìn rõ người biểu diễn, còn nhân viên phải len qua lối đi hẹp để mang đồ ra bàn. Ngoài ra, nếu chỗ giữ xe dưới trệt đã kín, khách phải băng qua đường Hai Bà Trưng, gửi xe ở khu vực Bệnh viện Đa khoa Tân Định rồi đi bộ trở lại.

"Điểm neo" văn hóa

Sau nhiều năm làm việc trong môi trường quốc tế, Hoàng Tùng thường bị những người mới gặp lầm tưởng là người nước ngoài. Những lần như vậy khiến Tùng nghĩ nhiều hơn về cách giữ tiếng nói bản địa trong đời sống và công việc của mình.

Khi cải tạo căn nhà để mở quán, Tùng quyết định giữ khoảng 90% cấu trúc, rồi thêm hình vẽ graffiti, sticker và các vật dụng trang trí bên cạnh những chi tiết kiến trúc cũ. Cái tên quán cũng gói ghém ý định ấy. Trong tiếng Việt, chữ “neo” gợi đến chiếc mỏ neo và những gì Tùng muốn giữ lại. Trong tiếng Anh, tiền tố neo- mang nghĩa “mới”, gợi đến những gì có thể làm thêm với căn nhà.

Quán vẫn có những tối chơi nhạc và DJ mang lại không khí sôi động cho khách. Vào những dịp đặc biệt, tầng ba được dành cho đờn ca tài tử, cải lương hoặc các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tối 24/11, cải lương vang lên giữa những dãy bàn ghế nhựa, nơi khách vẫn cầm ly bia trên tay khi dõi theo từng câu ca.

Soạn giả Thanh Phương, người nhiều lần lên kế hoạch và viết kịch bản cho các buổi diễn tại đây, “Với sân khấu như thế này, tôi phải viết lại toàn bộ kịch bản sao cho phù hợp với không gian mà khán giả vẫn cảm nhận trọn vẹn điều người nghệ sĩ muốn truyền tải”, Phương nói.

Nghệ thuật truyền thống của Việt Nam rất hay. Nếu có thêm những không gian như thế này, người nước ngoài sẽ có nhiều dịp tiếp xúc và thấy gần gũi hơn

Rin, người gốc Việt sống tại Đức, biết đến quán từ hai năm trước. Lần này về Việt Nam, Rin ghé lại quán quen và tình cờ gặp đúng đêm diễn. Theo Rin, những quán bar kết hợp biểu diễn nghệ thuật truyền thống khá dễ tìm ở Đức, còn tại Việt Nam, Rin chỉ mới biết một vài địa điểm như vậy.

“Nghệ thuật truyền thống của Việt Nam rất hay. Nếu có thêm những không gian như thế này, người nước ngoài sẽ có nhiều dịp tiếp xúc và thấy gần gũi hơn”, Rin nói.

Ở một số nơi, việc nghe nhạc truyền thống trong lúc ăn uống đã trở thành một trải nghiệm du lịch được yêu thích. Tại Okinawa (Nhật Bản), các quán rượu có hát dân ca bắt nguồn từ những câu lạc bộ phục vụ người địa phương vào thập niên 1960. Từ thập niên 1990, khi âm nhạc và văn hóa Okinawa được truyền thông Nhật Bản chú ý nhiều hơn, những quán vốn là chỗ gặp gỡ của người địa phương dần trở thành điểm ghé của du khách.

Một khảo sát của tỉnh Okinawa năm 2013, trong số 2.884 người trả lời từng tham gia hoạt động giải trí tại Okinawa, 44,9% cho biết họ đã xem hoặc trải nghiệm các hoạt động này tại những cơ sở ăn uống như quán rượu hát dân ca. Đây cũng là nhóm địa điểm được nhắc đến nhiều nhất trong khảo sát.

#CityHublà mini series của Tri Thức - Znews khám phá những tổ hợp mua sắm, ẩm thực và sáng tạo, nơi người trẻ thổi hồn vào không gian cũ để tạo nên điểm hẹn mới cho cư dân đô thị và du khách. Mỗi địa điểm mang một bản sắc riêng, được định hình bởi ý tưởng của người gây dựng, những thương hiệu cùng góp mặt và cộng đồng tìm đến.

Qua đó, series kể câu chuyện về cách những không gian quen thuộc được làm mới, góp phần định hình thói quen vui chơi và tạo thêm sức hút cho du lịch thành phố.