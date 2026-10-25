Uống bia thường xuyên, gan có thể đối mặt với những tổn thương nguy hiểm nào?

Theo EatingWell, tác động của bia rượu đối với gan phụ thuộc vào lượng cồn tiêu thụ và tần suất uống. Ngoài ra, dung tích lon bia và nồng độ cồn cũng là những yếu tố cần được cân nhắc khi đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gan phải liên tục xử lý cồn

Theo bác sĩ gia đình Scott Nass (Mỹ), gan là cơ quan đảm nhận phần lớn quá trình chuyển hóa cồn trong cơ thể. Sau khi uống bia, các enzyme tại gan chuyển hóa cồn thành acetaldehyde – hợp chất có độc tính cao, có khả năng gây tổn thương ADN và protein trong tế bào. Tiếp đó, một enzyme khác chuyển acetaldehyde thành acetate, chất ít độc hơn và có thể tiếp tục được cơ thể phân giải, đào thải.

Uống bia thường xuyên, đặc biệt với lượng lớn, có thể khiến chất béo tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và viêm gan. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, acetaldehyde vẫn có thể gây tổn thương trong thời gian tồn tại trước khi được chuyển hóa hoàn toàn. Do phần lớn lượng cồn được xử lý tại gan, các tế bào gan phải tiếp xúc với những sản phẩm chuyển hóa này mỗi khi cơ thể tiêu thụ rượu bia.

Nếu tình trạng uống rượu bia kéo dài, tổn thương tích lũy có thể gây viêm gan và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Nguy cơ thường đáng lo ngại hơn ở những người uống nhiều và thường xuyên.

Chất béo tích tụ có thể khiến gan xơ hóa

Trong quá trình chuyển hóa cồn, gan tạm thời thay đổi hoạt động chuyển hóa các chất dinh dưỡng, bao gồm cả chất béo. Điều này có thể thúc đẩy triglyceride tích tụ trong tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu.

Chuyên gia dinh dưỡng Alexander LeRitz (Mỹ) cho biết, gan nhiễm mỡ là một trong những thay đổi sớm có thể xuất hiện ở người thường xuyên uống rượu bia. Đáng chú ý, bệnh thường không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Vì vậy, việc cơ thể chưa có biểu hiện bất thường không đồng nghĩa với việc gan vẫn khỏe mạnh.

Nếu tiếp tục tiêu thụ rượu bia, một số người có thể tiến triển sang tình trạng viêm gan, tổn thương tế bào và hình thành mô sẹo. Quá trình tích tụ mô sẹo được gọi là xơ hóa gan. Khi tổn thương trở nên nghiêm trọng và lan rộng, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, ảnh hưởng đáng kể đến chức năng của cơ quan này.

Điểm tích cực là gan nhiễm mỡ do rượu ở giai đoạn sớm có thể cải thiện, thậm chí hồi phục nếu người bệnh ngừng uống rượu bia. Việc loại bỏ tác nhân gây tổn thương giúp gan có cơ hội giảm lượng mỡ tích tụ và phục hồi chức năng. Tuy nhiên, khả năng hồi phục phụ thuộc vào mức độ tổn thương và tình trạng sức khỏe của từng người.

Cách hạn chế tác hại của rượu bia đối với gan

Để bảo vệ gan, biện pháp quan trọng nhất là hạn chế hoặc ngừng tiêu thụ rượu bia. Những người mắc bệnh gan, phụ nữ mang thai hoặc người đang sử dụng thuốc có khả năng tương tác với cồn cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế về việc kiêng rượu bia.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động thể chất đều đặn và xây dựng chế độ ăn uống cân bằng có thể hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa, góp phần giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh gan.

Lạm dụng bia trong thời gian dài có thể gây tổn thương tế bào gan, dẫn đến xơ hóa và làm tăng nguy cơ xơ gan. Ảnh minh họa

Cà phê và trà xanh cũng được quan tâm trong các nghiên cứu về sức khỏe gan. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc một số bệnh gan mạn tính thấp hơn. Trong khi đó, dữ liệu về trà xanh và nguy cơ ung thư gan chưa thống nhất, do đó cần thêm nghiên cứu để làm rõ mối liên hệ này. Những loại đồ uống trên không thể thay thế việc hạn chế rượu bia hoặc các biện pháp điều trị y tế.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo thận trọng với những sản phẩm được quảng cáo có công dụng “thải độc gan”. Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh các sản phẩm này có thể làm sạch gan hoặc đảo ngược tổn thương do rượu bia. Một số thành phần thảo dược và thực phẩm bổ sung còn có nguy cơ gây độc cho gan.

Vì vậy, người có bệnh lý về gan hoặc đang sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng các sản phẩm bổ sung. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và chủ động hạn chế rượu bia vẫn là những biện pháp thiết thực để bảo vệ chức năng gan lâu dài.