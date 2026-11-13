Uông Bí tôn vinh truyền thống vùng mỏ qua chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Vùng mỏ bất khuất – Uông Bí vươn xa”

Chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ – Truyền thống ngành Than (12/11/1936–12/11/2026), đồng thời hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự có lãnh đạo các phường Uông Bí, Yên Tử; đại diện khu dân cư, Trường Đại học Hạ Long và các doanh nghiệp ngành Than trên địa bàn, cùng đông đảo công nhân, người lao động và nhân dân.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Kéo dài 120 phút, chương trình gồm ba chương: “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, “Hào khí đất mỏ” và “Uông Bí – Khát vọng vươn xa”. Các tiết mục tái hiện truyền thống đấu tranh, tinh thần lao động và đời sống văn hóa của những người thợ mỏ qua nhiều thế hệ.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Thanh Phong, Hà Quỳnh Như, Mochiii cùng diễn viên quần chúng, sinh viên Trường Đại học Hạ Long, hội viên phụ nữ và cán bộ, công nhân các đơn vị ngành Than.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Các tiết mục như “Mạch ngầm Tổ quốc”, “Đêm thành phố Than”, “Bên máy sàng chị em ta hát”, “Sức trẻ Nam Mẫu”, “Uông Bí – Thành phố bình minh” cùng màn đồng diễn dân vũ của 300 hội viên phụ nữ tạo không khí giao lưu sôi nổi.

Thông qua hoạt động nghệ thuật, những câu chuyện về lịch sử và người lao động vùng mỏ được giới thiệu tới cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tự hào quê hương và làm phong phú đời sống văn hóa địa phương.