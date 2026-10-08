Uống bao nhiêu ly cà phê mỗi ngày sẽ tốt cho tim mạch?

Cà phê là thức uống quen thuộc giúp tăng sự tỉnh táo và bổ sung nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ ở một số người. Vì vậy, lựa chọn lượng cà phê phù hợp mỗi ngày là điều đáng quan tâm để vừa tận hưởng hương vị yêu thích, vừa hướng đến sức khỏe tim mạch lâu dài. Vậy uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày tốt cho tim mạch?

Uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày tốt cho tim mạch?

Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải không những không làm tăng nguy cơ tim mạch ở đa số người trưởng thành, mà còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu lớn trên dữ liệu UK Biobank, được công bố trên European Journal of Preventive Cardiology, ghi nhận mối liên hệ hình chữ U giữa lượng cà phê tiêu thụ và nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch.

Điều này có nghĩa là nhóm không uống cà phê và nhóm tiêu thụ lượng cà phê quá nhiều có nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch cao hơn so với nhóm uống ở mức vừa phải. Cụ thể, lượng cà phê được cho là tối ưu và an toàn nhất đối với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 2 đến 4 tách mỗi ngày.

Uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày tốt cho tim mạch là thắc mắc của nhiều người

Uống cà phê trong ngưỡng này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh như suy tim, đột quỵ và bệnh mạch vành. Các nghiên cứu quan sát trên quy mô lớn, như nghiên cứu từ Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank), đã cung cấp thêm bằng chứng về mối liên quan giữa tiêu thụ cà phê và nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch, với thời gian theo dõi hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng định nghĩa "một tách cà phê" có thể khác nhau, về thể tích cũng như hàm lượng caffeine, và không có quy chuẩn thống nhất giữa các nghiên cứu.

Cà phê có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tim mạch?

Tác động của cà phê lên hệ tim mạch là một bức tranh phức tạp, bao gồm cả những ảnh hưởng có thể có lợi và những điểm cần lưu ý. Hiểu rõ hai mặt của vấn đề sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn.

Lợi ích tiềm năng của cà phê

Cà phê không chỉ chứa caffeine mà còn chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, trong đó có các hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Các hợp chất này có thể ảnh hưởng đến các quá trình liên quan đến stress oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể, những yếu tố có liên quan đến sự phát triển của nhiều bệnh tim mạch.

Giảm viêm và stress oxy hóa: Các chất chống oxy hóa và chống viêm trong cà phê có thể góp phần giải thích một số mối liên quan giữa tiêu thụ cà phê và sức khỏe tim mạch được ghi nhận trong các nghiên cứu quan sát.

Cải thiện chức năng nội mô: Một số nghiên cứu cho thấy các thành phần trong cà phê có thể ảnh hưởng đến chức năng nội mô và đáp ứng của mạch máu. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại chưa đủ để xem đây là một tác dụng bảo vệ tim mạch đã được xác lập của cà phê.

Giảm nguy cơ một số bệnh tim mạch: Các nghiên cứu quan sát quy mô lớn cho thấy tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải, thường khoảng 2-4 tách/ngày tùy loại và cách pha, có liên quan với nguy cơ thấp hơn của một số bệnh tim mạch như bệnh mạch vành, suy tim và đột quỵ.

Cà phê là thức uống quen thuộc giúp tăng sự tỉnh táo

Những tác động cần lưu ý

Bên cạnh những tác động có thể có lợi, caffeine trong cà phê cũng có thể gây ra một số tác động sinh lý tức thời. Ở những người không quen uống hoặc nhạy cảm với caffeine, nó có thể tạm thời làm tăng nhịp tim và huyết áp.

Ở những người sử dụng caffeine thường xuyên, một số tác động cấp tính của caffeine có thể giảm dần do cơ thể hình thành mức độ dung nạp. Tuy nhiên, mức độ đáp ứng vẫn khác nhau giữa từng người. Các nghiên cứu hiện nay nhìn chung không cho thấy tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải làm tăng nguy cơ rung nhĩ hoặc các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng ở đa số người trưởng thành. Tuy nhiên, đáp ứng với caffeine khác nhau giữa từng người và một số người có thể xuất hiện hồi hộp hoặc ngoại tâm thu.

Một điểm cần quan tâm khác là cách pha chế. Cà phê không qua phin lọc (unfiltered coffee), như cà phê Thổ Nhĩ Kỳ hoặc cà phê ép kiểu Pháp (French press), chứa các hợp chất cafestol và kahweol có thể làm tăng mức cholesterol LDL (cholesterol "xấu"). Ngược lại, cà phê pha qua giấy lọc đã loại bỏ phần lớn các chất này.

Caffeine trong cà phê cũng có thể gây ra một số tác động sinh lý tức thời

Những yếu tố quyết định lượng cà phê phù hợp mỗi ngày

Lượng cà phê "lý tưởng" không phải là một con số cố định cho tất cả mọi người. Mức độ dung nạp và phản ứng của cơ thể với caffeine phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân hóa.

Yếu tố di truyền: Khả năng chuyển hóa caffeine của mỗi người chịu ảnh hưởng một phần bởi gen, đặc biệt là gen CYP1A2. Một số biến thể di truyền có thể ảnh hưởng đến tốc độ chuyển hóa caffeine, từ đó góp phần tạo ra sự khác biệt về mức độ và thời gian tác động của caffeine giữa mỗi người. Ở những người chuyển hóa caffeine chậm hoặc nhạy cảm với caffeine, một lượng nhỏ caffeine cũng có thể gây bồn chồn, lo lắng, hồi hộp hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tình trạng sức khỏe nền: Một số tình trạng sức khỏe có thể khiến cơ thể nhạy cảm hơn với caffeine. Người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát, dễ lo âu hoặc gặp tình trạng mất ngủ có thể cần điều chỉnh lượng caffeine phù hợp với đáp ứng của bản thân. Với người mắc trào ngược dạ dày thực quản, cà phê có thể làm triệu chứng nặng hơn ở một số trường hợp.

Thói quen sinh hoạt: Chất lượng giấc ngủ, mức độ căng thẳng và một số thói quen sử dụng chất kích thích có thể ảnh hưởng đến mức độ cơ thể cảm nhận và đáp ứng với caffeine.

Cách pha chế và các thành phần đi kèm: Một tách cà phê đen không đường sẽ có đặc điểm dinh dưỡng khác đáng kể so với cà phê chứa nhiều đường, sữa đặc hoặc kem béo. Bên cạnh lượng caffeine, các thành phần thêm vào như đường, syrup, sữa đặc hoặc kem béo cũng cần được lưu ý. Việc tiêu thụ nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa có thể làm tăng năng lượng khẩu phần và ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi sử dụng thường xuyên.

Mức độ dung nạp và phản ứng của cơ thể với caffeine phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Những ai cần hạn chế hoặc thận trọng khi uống cà phê?

Mặc dù an toàn cho đa số, một số nhóm đối tượng nhất định cần đặc biệt thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiêu thụ cà phê. Đối với những nhóm người này, câu hỏi uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày tốt cho tim mạch cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Phụ nữ mang thai: Nên giới hạn tổng lượng caffeine dưới 200 mg mỗi ngày. Lượng caffeine này bao gồm từ cà phê, trà, chocolate, nước tăng lực và các nguồn khác.

Phụ nữ cho con bú: Lượng caffeine khoảng 200 mg/ngày thường được xem là mức vừa phải và ít khả năng ảnh hưởng đến trẻ. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh và trẻ sinh non có thể nhạy cảm hơn với caffeine.

Người bị tăng huyết áp không kiểm soát: Nếu bạn đang bị huyết áp cao và chưa được kiểm soát ổn định bằng thuốc, nên thận trọng với lượng caffeine sử dụng và theo dõi đáp ứng huyết áp của bản thân.

Người có rối loạn lo âu hoặc mất ngủ: Caffeine là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương, có thể làm gia tăng các triệu chứng lo lắng, bồn chồn và gây khó ngủ, đặc biệt khi uống vào buổi chiều hoặc tối.

Trẻ em và thanh thiếu niên: Caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và gây ra các tác dụng không mong muốn như bồn chồn, hồi hộp. Do đó, nhiều tổ chức y tế khuyến nghị hạn chế hoặc tránh sử dụng caffeine ở nhóm tuổi này.

Người có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản (GERD): Cà phê có thể làm nặng triệu chứng ợ nóng hoặc trào ngược ở một số người. Nếu nhận thấy triệu chứng xuất hiện hoặc tăng lên sau khi uống cà phê, người bệnh nên cân nhắc giảm lượng sử dụng hoặc tránh uống vào thời điểm dễ gây triệu chứng.

Một số nhóm đối tượng nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc tiêu thụ cà phê

Tóm lại, lượng cà phê phù hợp mỗi ngày phụ thuộc vào lượng caffeine, khả năng dung nạp và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thay vì chỉ chú ý đến số lượng, bạn cũng nên quan tâm đến cách pha chế, hạn chế thêm nhiều đường hoặc chất béo và theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi uống. Người có bệnh lý nền, đang sử dụng thuốc hoặc thường xuyên gặp tình trạng hồi hộp, tim đập nhanh sau khi dùng cà phê nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn lượng tiêu thụ phù hợp.