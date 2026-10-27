Uống 6 lít nước mỗi ngày làm đẹp da, người phụ nữ co giật rồi hôn mê

Theo báo cáo được công bố trên chuyên san y khoa quốc tế New England Journal of Medicine, một phụ nữ 29 tuổi đã quyết định tham gia một thử thách lan truyền trên mạng xã hội mang tên "uống 6 lít nước mỗi ngày trong một tuần" nhằm mục đích thanh lọc cơ thể, giảm cân và làm đẹp da.

Trong những ngày đầu tiên, dù cảm thấy cơ thể đầy trướng và buồn nôn liên tục do dung lượng nước quá lớn, cô vẫn cố gắng ép bản thân hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, đến ngày thứ năm của thử thách, cơ thể bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường nghiêm trọng: những cơn đau đầu dữ dội ập đến, kèm theo cảm giác lơ mơ, chóng mặt, co giật toàn thân và nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu ngay tại nhà riêng khiến người nhà hoảng loạn gọi xe cấp cứu.

Ép mình uống 6 lít nước mỗi ngày để detox, người phụ nữ 29 tuổi suýt mất mạng