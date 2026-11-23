Theo ông, cần hiểu đúng như thế nào về yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên trong Nghị quyết 71? Việc quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới có ý nghĩa gì đối với mục tiêu phát triển nhân tài quốc gia?

TS Hoàng Ngọc Vinh: Nghị quyết 71 yêu cầu đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu để tập trung ươm tạo nhân tài quốc gia. Theo tôi, cần hiểu đây là yêu cầu tư duy lại toàn bộ mô hình phát triển tài năng, chứ không đơn thuần tập trung vào việc thay đổi phương thức tuyển sinh và tổ chức lớp chuyên theo ba khối.

Trước hết, phải xem xét lại sứ mệnh và quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường chuyên. Hiện cả nước có 78 trường THPT chuyên. Con số ấy đặt ra câu hỏi: Có nhất thiết duy trì số lượng và mô hình tổ chức như hiện nay, hay cần sắp xếp lại để tập trung nguồn lực đầu tư hiệu quả hơn?

Thái Lan có trường khoa học quốc gia Mahidol Wittayanusorn cùng mạng lưới 18 trường khoa học khu vực. Dù không thể so sánh trực tiếp với toàn bộ hệ thống trường chuyên Việt Nam vì phạm vi và mô hình khác nhau, kinh nghiệm này gợi mở một hướng tổ chức đáng nghiên cứu: Phân định rõ sứ mệnh, tập trung đầu tư và liên kết nguồn lực.

Theo tôi, có thể tổ chức mạng lưới theo ba tầng: Một số trung tâm phát triển tài năng đỉnh cao quốc gia gắn với đại học, viện nghiên cứu; các trường chuyên vùng, địa phương phát triển theo thế mạnh và các chương trình nâng cao trong trường phổ thông. Việc sắp xếp có thể dẫn đến giảm số trường chuyên, nhưng không lấy giảm số lượng làm mục tiêu, mà phải dựa trên năng lực đào tạo, hiệu quả đầu tư và bảo đảm cơ hội phát triển tài năng cho học sinh ở mọi địa phương.

“Việc sắp xếp có thể dẫn đến giảm số trường chuyên, nhưng không lấy giảm số lượng làm mục tiêu, mà phải dựa trên năng lực đào tạo, hiệu quả đầu tư... Ít trường hơn không nhất thiết là ít cơ hội hơn. Tập trung nguồn lực có thể giúp đầu tư ra tấm ra món, thay vì dàn trải khiến nhiều cơ sở khó có đủ điều kiện phát triển tài năng đỉnh cao”.

Đổi mới có chiến lược phải bắt đầu từ việc xác định hệ thống cần tạo ra những giá trị gì, rồi mới quyết định tổ chức và đầu tư ra sao. Cách tiếp cận này còn giúp bảo đảm tính nhất quán, ổn định lâu dài của chính sách, hạn chế những điều chỉnh chắp vá qua từng năm gây xáo trộn cho nhà trường, học sinh và phụ huynh.

Nếu sứ mệnh là phát triển nhân tài, trường chuyên cần hướng tới mô hình học sinh như thế nào sau ba năm đào tạo? Lấy gì để đánh giá hiệu quả thực sự của nhà trường, thưa ông?

TS Hoàng Ngọc Vinh: Đây phải là câu hỏi trung tâm khi thiết kế lại mô hình trường chuyên. Chúng ta thường đánh giá chất lượng trường chuyên qua điểm tuyển sinh, số giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Những thành tích ấy đáng trân trọng, nhưng chưa đủ chứng minh nhà trường đã phát triển tài năng của học sinh đến mức nào.

Tôi cho rằng, cần xây dựng một khung năng lực học sinh trường chuyên, gồm năng lực chung và năng lực đặc thù theo từng lĩnh vực. Ngoài kiến thức chuyên sâu, học sinh phải phát triển tư duy độc lập, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề mới, năng lực nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác, phản biện và giao tiếp học thuật. Đặc biệt, phải coi trọng tính trung thực, đạo đức học thuật và trách nhiệm xã hội. Một người giỏi chuyên môn nhưng thiếu nhân cách khó trở thành nhân tài mà đất nước mong đợi.

Khung năng lực ấy cần được cụ thể hóa thành chuẩn đầu ra và các mốc phát triển qua từng năm học, với chỉ báo, công cụ đánh giá và minh chứng rõ ràng. Việc đánh giá không chỉ dựa vào điểm số, giải thưởng mà còn phải xem xét sản phẩm học tập, nghiên cứu, sáng tạo và sự tiến bộ của mỗi học sinh.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, năng khiếu ban đầu không tự động trở thành tài năng. Nhà trường phải tạo ra môi trường và những trải nghiệm giáo dục giúp học sinh phát triển tiềm năng. Giá trị gia tăng mà nhà trường tạo ra cho từng học sinh mới là một thước đo quan trọng của hiệu quả giáo dục tài năng”.

Chúng ta cần đánh giá không chỉ học sinh giỏi đến đâu, mà sau ba năm các em đã tiến xa thêm bao nhiêu so với năng lực ban đầu.

Học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Hà Nội) trong ngày thi tốt nghiệp.

Khi đã xác định mô hình năng lực và chuẩn đầu ra, chương trình trường chuyên cần được thiết kế như thế nào để thực sự phát triển tài năng sáng tạo, thay vì quá chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi?

TS Hoàng Ngọc Vinh: Theo tôi, chương trình phải được thiết kế ngược từ chuẩn đầu ra. Nghĩa là xác định học sinh cần đạt những năng lực gì, sau đó mới quyết định nội dung học tập, phương pháp giảng dạy, hoạt động trải nghiệm và cách đánh giá.

Nếu muốn hình thành năng lực nghiên cứu, sáng tạo, không thể chỉ tăng thời lượng học chuyên sâu hoặc luyện những bài tập ngày càng khó. Học sinh phải được đặt trước những vấn đề chưa có lời giải sẵn, được thực hành, thử nghiệm, tranh luận và tự tìm cách giải quyết.

Chương trình cần kết hợp nền tảng học thuật vững chắc với nghiên cứu khoa học, học tập liên môn, các dự án sáng tạo và trải nghiệm tại đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Đồng thời, cần có sự linh hoạt để học sinh khám phá, lựa chọn và điều chỉnh hướng chuyên sâu theo năng lực phát triển thực tế.

Đổi mới chương trình cũng đòi hỏi nâng cao năng lực giáo viên và đổi mới quản trị nhà trường. Giáo viên không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có khả năng hướng dẫn nghiên cứu, phát triển tư duy và khơi gợi sáng tạo. Nhà trường cần quyền tự chủ tương xứng về chương trình, nhân sự và sử dụng nguồn lực, đi cùng trách nhiệm giải trình.

Dự thảo Quy chế trường chuyên đã đề cập đến học tập liên môn, dự án nghiên cứu và lựa chọn môn chuyên sâu. Đây là những hướng đổi mới đáng quan tâm, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào thiết kế chương trình cụ thể, năng lực thực hiện và cách đánh giá kết quả. Nếu chuẩn đầu ra hướng tới sáng tạo nhưng chương trình vẫn chủ yếu phục vụ luyện thi, thì mục tiêu phát triển tài năng khó trở thành hiện thực. Vì vậy, đổi mới chương trình phải gắn với đổi mới đội ngũ, môi trường học tập và điều kiện bảo đảm chất lượng.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia hoạt động ngoại khoá.

Trong quy trình đổi mới có tính chiến lược ấy, tuyển sinh cần được đặt ở đâu? Việc chuyển từ tuyển sinh theo từng môn sang ba khối đã đủ tạo ra chuyển biến thực chất trong phát hiện và phát triển tài năng hay chưa?

TS Hoàng Ngọc Vinh: Tuyển sinh là khâu quan trọng, nhưng về logic thiết kế, phải đi sau việc xác định sứ mệnh, mô hình năng lực học sinh và chương trình đào tạo. Khi chưa xác định rõ cần phát triển những năng lực nào, chúng ta khó có căn cứ để thiết kế phương thức tuyển chọn phù hợp.

Đề xuất tuyển sinh theo ba khối, kết hợp tổ chức đào tạo và lựa chọn môn chuyên sâu sau khi nhập học, là một hướng đổi mới đáng xem xét. Tuy nhiên, cần làm rõ, các phương thức đánh giá có nhận diện tốt hơn năng khiếu, tư duy độc lập, sáng tạo và tiềm năng phát triển của học sinh hay chủ yếu vẫn phản ánh kiến thức, kỹ năng đã được ôn luyện.

Theo tôi, tuyển sinh cần kết hợp đánh giá nền tảng học thuật với những công cụ nhận diện năng khiếu phù hợp từng lĩnh vực, như giải quyết tình huống mới, thực hành, sản phẩm sáng tạo hoặc hồ sơ năng lực. Không thể kỳ vọng một phương thức thi chung nhận diện đầy đủ mọi loại hình tài năng.

Quan trọng hơn, tuyển chọn đầu vào chỉ là bước khởi đầu. Trong ba năm học, nhà trường phải tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tạo cơ hội thử thách và đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh. Việc đổi mới cũng cần có lộ trình phù hợp, tránh gây xáo trộn đột ngột cho học sinh đã chuẩn bị theo phương thức hiện hành. Nếu chỉ đổi cách thi mà không đổi chương trình và mô hình đào tạo một cách thực chất, việc luyện thi trước và sau khi vào trường chuyên vẫn có thể tiếp diễn.

Trân trọng cảm ơn ông!