Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc chương trình Ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 171 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 166% so với cùng kỳ và 40 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những con số này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tiếp cận vốn và mở rộng thị trường.

Đại biểu tham dự chương trình.

Từ thực tế đó, hỗ trợ khởi nghiệp cần được triển khai bài bản, thiết thực, không chỉ dừng lại ở khơi gợi ý tưởng mà cần đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng bước phát triển, giúp các sản phẩm có tiềm năng được hoàn thiện, tiếp cận thị trường và tạo ra giá trị kinh tế.

Đây là lần đầu tiên chương trình ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức tại tỉnh Điện Biên, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với các chuyên gia, cơ quan quản lý và tổ chức hỗ trợ; từng bước hình thành môi trường thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày tham luận về sản phẩm đổi mới sáng tạo, nhu cầu hỗ trợ phát triển và đề xuất những nội dung cần được đồng hành trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Qua đó, các chuyên gia, đơn vị tổ chức có thêm cơ sở nắm bắt khó khăn, xác định hướng hỗ trợ phù hợp với từng doanh nghiệp.

Đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình Ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chương trình cũng công bố quyết định thành lập Tổ chuyên gia; tổ chức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển lựa chọn doanh nghiệp, dự án tham gia ươm tạo. Các chuyên gia trực tiếp trao đổi, tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, mô hình kinh doanh, định hướng phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ, từng bước nâng cao năng lực hoạt động, phát triển các sản phẩm có lợi thế, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế địa phương.