Ươm những “hạt giống đỏ” ở phường Đông Sơn

Học sinh Trường THPT Đông Sơn 1 tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đảng bộ phường Đông Sơn hiện có 10 đảng bộ trực thuộc, 48 chi bộ với 3.746 đảng viên. Từ yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; đưa nhiệm vụ phát triển Đảng vào nghị quyết của cấp ủy, chi bộ để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thực tiễn để phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng những nhân tố tích cực. Điểm nổi bật trong công tác phát triển Đảng ở phường Đông Sơn là sự chủ động tạo nguồn từ sớm, nhất là trong đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THPT và thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với học sinh, việc phát hiện nguồn gắn với kết quả học tập, ý thức tu dưỡng, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động tập thể. Với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, phường chú trọng bồi dưỡng những quần chúng có động cơ phấn đấu đúng đắn, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, nhất là các trường hợp tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho quần chúng ưu tú, Đảng ủy phường phối hợp với Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành tổ chức 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 238 quần chúng, trong đó có 2 lớp chuyên đề dành cho thanh niên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự và đoàn viên, học sinh trường THPT. Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường chủ động hướng dẫn, thẩm định hồ sơ, bảo đảm việc xem xét, kết nạp đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ phường Đông Sơn đã kết nạp 137 đảng viên mới, đạt 101,5% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2026. Đáng chú ý, phần lớn đảng viên mới ở độ tuổi từ 18 đến 30 và là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác tạo nguồn, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc gắn phát triển Đảng với giáo dục lý tưởng, rèn luyện và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua.

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển Đảng của địa phương, Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn 1 chú trọng phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên, học sinh ưu tú thông qua quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào thi đua. Thầy giáo Nguyễn Tài Khôi, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp Đảng, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống; đồng thời phân công giáo viên chủ nhiệm theo dõi quá trình học tập, rèn luyện, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu thông qua hoạt động phong trào và các kỳ thi học sinh giỏi để giới thiệu tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua đó, giúp các em nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm và xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng. Kết quả, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn 1 đã kết nạp 71 đảng viên, đạt 118,3% chỉ tiêu được giao trong năm 2026”.

Bên cạnh khối trường học, công tác phát triển Đảng tại các chi bộ tổ dân phố và lực lượng vũ trang cũng đạt kết quả tích cực. Tiêu biểu là chi bộ quân sự phường kết nạp 3 đảng viên, đạt 300% chỉ tiêu; Chi bộ tổ dân phố Đông Hoàng kết nạp 6 đảng viên, đạt 150% chỉ tiêu; Chi bộ tổ dân phố Đông Thành kết nạp 4 đảng viên, đạt 133% chỉ tiêu năm 2026.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Đông Sơn tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong tạo nguồn, bồi dưỡng và quản lý quần chúng ưu tú; chú trọng lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2027, đoàn viên thanh niên, học sinh THPT và những nhân tố tích cực tại khu dân cư. Cùng với bảo đảm chỉ tiêu, phường quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên, gắn kết nạp với giáo dục, rèn luyện và thử thách trong thực tiễn. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.