Ươm mầm tài năng điện ảnh tương lai

Chương trình tuyển chọn 30 ứng viên 16-35 tuổi có tiềm năng diễn xuất. Điều thiết thực nhất là chương trình gắn hoạt động ươm mầm với nhu cầu thực tế của các dự án phim. Các bạn trẻ có cơ hội tiếp cận chuyên gia quốc tế, đạo diễn, nhà sản xuất và trải nghiệm hoạt động tuyển chọn diễn viên cho 4 dự án điện ảnh: “Tuyên ngôn độc lập”, “Con đường tôi đã chọn”, “Thiên mạc hùng ca” và một dự án hợp tác với nhà sản xuất Hàn Quốc. 5 ứng viên xuất sắc nhất dự kiến sẽ được nhận học bổng.

Tuy nhiên, vượt qua vòng casting (tuyển chọn) chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn có vai diễn, bởi mỗi dự án phim đều có tiêu chí lựa chọn riêng. Nhưng được bước vào một cuộc tuyển chọn diễn viên nghiêm túc cũng đã là trải nghiệm quý giá đối với những người trẻ đang nuôi ước mơ và tìm kiếm con đường đến với điện ảnh.

Ở nhiều liên hoan phim quốc tế, hoạt động đào tạo, kết nối và hỗ trợ tài năng trẻ đã trở thành một phần quan trọng. Những lớp học chuyên sâu, diễn đàn gặp gỡ và cơ hội phát triển dự án giúp người trẻ tiếp cận ngành công nghiệp điện ảnh từ nhiều vị trí. HANIFF Rising Stars Campus đi theo tinh thần ấy, tạo thêm sức hút với giới trẻ và mở rộng ý nghĩa của một liên hoan phim.

Một chương trình trong khuôn khổ liên hoan phim chưa thể giải quyết bài toán nhân lực cho cả nền điện ảnh. Tuy nhiên, 30 gương mặt được lựa chọn có thể là khởi đầu cho một hành trình dài hơn, nếu sau hoạt động này là quá trình đào tạo, thực hành và kết nối nghề nghiệp thực chất.

Ươm mầm tài năng cần được xem là công việc thường xuyên, có sự đồng hành của các cơ sở đào tạo, nhà sản xuất và những người làm nghề. Có như thế, điện ảnh Việt mới hy vọng có thêm những gương mặt mới.