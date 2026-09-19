Ươm mầm nguồn nhân lực cho sân khấu TPHCM

NSƯT - Đạo diễn Lê Nguyên Đạt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và diễn viên Khả Như trao giải Diễn viên xuất sắc cho sinh viên Lê Nguyễn Minh Anh. Ảnh: THANH HIỆP

Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, liên hoan quy tụ 13 đội thi thuộc các lớp diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình, đạo diễn sân khấu và hệ cao đẳng diễn viên. Ban Giám khảo bao gồm những nghệ sĩ uy tín như: PGS TS Trần Yến Chi, NSƯT Nguyễn Công Ninh, NSƯT Hạnh Thúy, Diễn viên điện ảnh Khả Như… Liên hoan thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, khán giả trẻ tham dự và cổ vũ cho 50 diễn viên tranh tài.

Kịch ngắn "Hai người mẹ" đoạt giải Nhất tại Liên hoan Tài năng sinh viên Khoa Sân khấu 2026. Ảnh: THANH HIỆP

Tại liên hoan, 7 trích đoạn, kịch ngắn (gồm: Người dưng làm má; Cung phi Điểm Bích; Bao giờ sông cạn; Hai người mẹ; Sân khấu về khuya; Một đám cưới, một đám tang và kẻ trộm đêm giao thừa; 3 tiểu phẩm (Người của ngày xưa, Mầm xanh, Nhập vai; tiết mục độc thoại Salome) và 2 tác phẩm nhạc kịch, kịch hình thể (Đời đất, đời người và X – Nhân) đãmang đến cuộc tranh tài hấp dẫn.

NSƯT Hạnh Thúy (bìa trái) và NSƯT Nguyễn Công Ninh trao giải Nhất thể loại nhạc kịch cho Lâm Thế Vinh và Dương Yến Châu. Ảnh: THANH HIỆP

Từ các tiêu chí sáng tạo, liên hoan còn là dịp để giảng viên và giới chuyên môn nhận diện những gương mặt trẻ có triển vọng. Trong bối cảnh sân khấu TPHCM đang cần lớp nghệ sĩ trẻ có nghề, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với công chúng, Liên hoan Tài năng sinh viên Khoa Sân khấu 2026 mang ý nghĩa như một “vườn ươm”. Từ sân chơi này, những hạt mầm nghệ thuật được phát hiện, thử thách và bồi dưỡng để trở thành nguồn nhân lực cho sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn trong tương lai.

Hai diễn viên Dương Bảo Châu, Dương Yến Châu thể hiện xuất sắc nhạc kịch, kịch hình thể với câu chuyện "Đời đất, đời người", nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ảnh: THANH HIỆP

“Nửa thế kỷ - Hành trình nghệ thuật” là chuỗi hoạt động với nhiều loại hình tọa đàm, hội thi, chương trình nghệ thuật... Dự kiến, Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM sẽ được tổ chức ngày 22-9.