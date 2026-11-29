Ngày 28/11, tại phường Hạ Long, Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX năm 2026 diễn ra với sự tranh tài của 12 dự án xuất sắc.

Cuộc thi do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức, nhằm phát hiện, lựa chọn và ươm mầm những ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng trong đoàn viên, thanh niên. Năm nay, Vòng chung kết có sự tham gia của 12 tác giả, nhóm tác giả cùng hơn 150 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đến cổ vũ.

Phát biểu trước vòng chung kết, anh Nguyễn Vũ - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra những định hướng và cơ hội mới cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân.

Đối với Quảng Ninh, đây cũng là cơ hội để phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.Trong tiến trình đó, thanh niên với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy năng động và khát vọng cống hiến cần phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

"Mỗi ý tưởng, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, mỗi sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ và sự nỗ lực của người trẻ đều có thể trở thành động lực góp phần giải quyết những vấn đề của đời sống, sản xuất và phát triển địa phương", anh Nguyễn Vũ chia sẻ.

Tại Vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả lần lượt trình bày dự án, tập trung làm rõ tính mới, tính sáng tạo và kế hoạch triển khai trong thực tế, đồng thời trực tiếp trao đổi, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Theo đại diện Ban tổ chức, Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Quảng Ninh” là sân chơi trí tuệ thường niên do Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức. Trải qua 9 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành nơi ươm mầm, đồng hành, hỗ trợ hàng trăm ý tưởng sáng tạo, nhiều dự án đã trưởng thành, phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả, từng bước khẳng định giá trị trên thị trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ.

Những ý tưởng ban đầu qua trí tuệ của các bạn trẻ biến thành sản phẩm thực tế.

Với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các dự án được đánh giá, góp ý về tính khả thi, khả năng ứng dụng và hướng phát triển.

Bà Lê Thị Thêm - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Quảng Ninh cho biết, qua cuộc thi nhiều bạn trẻ đã biết nắm bắt khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP hay hình ảnh du lịch cho thành phố. Những ý tưởng dù đang thai nghén hay đã triển khai thực tế đều thế hệ trẻ thể hiện vai trò, trí tuệ và khát vọng của mình.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 2 giải Triển vọng cho các dự án xuất sắc. Dự án Daytrack - Nền tảng hỗ trợ xây dựng và duy trì mục tiêu cá nhân bằng công nghệ số và AI của nhóm tác giả Trần Thanh Sơn, Lương Hà Quân, Nguyễn Vũ Thu Thảo; Trường THPT Cẩm Phả, Đoàn phường Cẩm Phả đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi.

Thông qua các hoạt động của cuộc thi đã phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế không chỉ là yêu cầu của thực tiễn, mà còn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.