Làng chuyên canh rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc.

Bên cạnh việc tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống, nhiều hộ vẫn duy trì cách ươm cây giống trên những giàn kê cao khỏi mặt đất nhằm hạn chế ngập úng, chủ động nguồn giống trước thời tiết thất thường.

Nằm ven sông Vu Gia, làng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn của thành phố, với diện tích gần 50ha và hơn 190 hộ dân gắn bó với nghề trồng rau. Từ lâu, nơi đây được xem là vựa rau cung ứng cho Đà Nẵng và các vùng lân cận. Trên những cánh đồng phù sa, người dân luân canh nhiều loại rau củ như cải, xà lách, mướp, khổ qua, dưa leo, đậu cô ve...

Những ngày này, bà con đang tất bật làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây giống, chuẩn bị cho vụ rau Tết. Những giàn ươm được kê cao khỏi mặt đất thể hiện kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều năm là cách người dân chủ động giữ nguồn giống, ứng phó với thời tiết thất thường, gửi gắm hy vọng về một mùa rau mới thuận lợi.

Tranh thủ thời tiết năm nay ít mưa, lũ chưa về, nông dân khẩn trương dọn đồng, làm đất, chuẩn bị gieo trồng các loại nông sản phục vụ thị trường Tết.

Các loại giống rau được nông dân chủ động ươm trên giàn cách đây nửa tháng để sẵn sàng đưa giống xuống đồng khi thời tiết thuận lợi.

Tùy vào từng loại giống, thời giam ươm cây con trên giàn khoảng 10-15 cho cây phát triển ổn định, bộ rễ cứng cáp trước khi đưa xuống ruộng.

Cây giống được nông dân Bàu Tròn đặt trên giàn kê cao hơn mực nước lũ dự đoán, có che nắng, che mưa nên hạn chế hư hại do thời tiết. Khi nước dâng, việc di chuyển cây giống lên vị trí cao cũng thuận lợi hơn so với gieo trồng trực tiếp ngoài đồng.

Bên cạnh các loại rau quả truyền thống như khổ qua, mướp, bầu bí, nhiều hộ còn trồng thêm hoa cúc, vạn thọ để đa dạng nguồn thu dịp Tết.

Các con đều đi làm công nhân, một mình bà Phan Thị Tám ở thôn Phú Hòa, xã Đại Lộc tranh thủ ra đồng từ sáng sớm để thu hoạch lứa đu đủ muộn, kịp cho thương lái thu mua.

Trên những thửa ruộng đã sẵn sàng, màu xanh đang dần lan rộng. Phía sau màu xanh ấy là kinh nghiệm, sự chủ động và niềm hy vọng về một vụ Tết được mùa, được giá.