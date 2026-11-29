Ươm mầm cho mùa rau Tết
ĐNCT - Những ngày này, trên những cánh đồng ở làng rau Bàu Tròn (xã Đại Lộc), người dân tất bật làm đất, lên luống, ươm giống, chuẩn bị cho vụ rau Tết.
Bên cạnh việc tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống, nhiều hộ vẫn duy trì cách ươm cây giống trên những giàn kê cao khỏi mặt đất nhằm hạn chế ngập úng, chủ động nguồn giống trước thời tiết thất thường.
Nằm ven sông Vu Gia, làng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn của thành phố, với diện tích gần 50ha và hơn 190 hộ dân gắn bó với nghề trồng rau. Từ lâu, nơi đây được xem là vựa rau cung ứng cho Đà Nẵng và các vùng lân cận. Trên những cánh đồng phù sa, người dân luân canh nhiều loại rau củ như cải, xà lách, mướp, khổ qua, dưa leo, đậu cô ve...
Những ngày này, bà con đang tất bật làm đất, gieo trồng, chăm sóc cây giống, chuẩn bị cho vụ rau Tết. Những giàn ươm được kê cao khỏi mặt đất thể hiện kinh nghiệm sản xuất được tích lũy qua nhiều năm là cách người dân chủ động giữ nguồn giống, ứng phó với thời tiết thất thường, gửi gắm hy vọng về một mùa rau mới thuận lợi.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/uom-mam-cho-mua-rau-tet-3359938.html