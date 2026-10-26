Ước nguyện cuối cùng của Lý Liên Kiệt

Những ngày gần đây, Lý Liên Kiệt trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi phát ngôn về việc sắp xếp hậu sự của ông bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Theo đó, ngôi sao võ thuật mong muốn mọi chuyện sau khi qua đời được thực hiện đơn giản, không cần dựng bia mộ hay tổ chức tang lễ. Đối với ông, việc an táng dưới gốc cây hoặc rải tro cốt xuống biển đều có thể chấp nhận.

Thực tế, đây không phải phát ngôn mới. Tháng 11/2023, trong thời gian quảng bá cuốn sách Vượt qua sinh tử, Lý Liên Kiệt từng công khai cho biết đã dặn dò bà xã Lợi Trí về nguyện vọng của mình. Nam diễn viên khẳng định không muốn những nghi thức phức tạp trở thành gánh nặng cho gia đình, đồng thời bày tỏ sự bình thản khi đề cập đến cái chết.

Lý Liên Kiệt gây chú ý khi bày tỏ mong muốn không tổ chức tang lễ cầu kỳ hay dựng bia mộ sau khi qua đời.

Những chia sẻ trên tiếp tục thu hút sự quan tâm sau khi Lý Liên Kiệt xuất hiện trong chương trình Đối thoại cùng Dương Lan vào tháng 10/2026. Tại đây, tài tử lần đầu nói rõ hơn về nhiều vấn đề đời tư từng gây tranh cãi, đặc biệt là cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hoàng Thu Yến, mối quan hệ với bốn người con gái và những thay đổi trong quan niệm sống sau nhiều biến cố.

Sinh năm 1963, Lý Liên Kiệt là một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh võ thuật Hoa ngữ. Ông nổi tiếng từ bộ phim Thiếu Lâm Tự năm 1982, sau đó khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh Võ Anh Hùng và Anh Hùng. Thành công tại thị trường quốc tế còn đưa ông góp mặt trong những dự án Hollywood như Nụ hôn của rồng và Biệt đội đánh thuê.

Lý Liên Kiệt là một trong những biểu tượng võ thuật hàng đầu châu Á, ghi dấu ấn qua loạt phim kinh điển như Thiếu Lâm Tự và Hoàng Phi Hồng.

Tuy nhiên, đằng sau những màn võ thuật nổi tiếng là quãng thời gian dài nam diễn viên phải đối mặt với nhiều chấn thương. Quá trình tập luyện và thực hiện các cảnh hành động cường độ cao ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của ông. Lý Liên Kiệt cũng từng công khai việc mắc bệnh cường giáp, khiến ngoại hình và thể trạng thay đổi rõ rệt trong những năm qua.

Một trong những trải nghiệm có ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm sống của Lý Liên Kiệt là trận sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004. Khi thảm họa xảy ra, ông đang nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Maldives và may mắn thoát nạn. Nam diễn viên từng thừa nhận khoảnh khắc đối diện sức mạnh của thiên nhiên khiến ông nhận ra danh tiếng, tiền bạc hay võ thuật đều không thể bảo đảm sự an toàn trước những biến cố bất ngờ.

Những chấn thương trong sự nghiệp cùng trải nghiệm thoát nạn sóng thần năm 2004 đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm sống của Lý Liên Kiệt.

Sau sự kiện này, Lý Liên Kiệt dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Năm 2007, ông sáng lập One Foundation, còn được biết đến với tên Nhất Cơ Kim, tập trung hỗ trợ cộng đồng và những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến tháng 4/2025, tài tử thông báo rút khỏi các chức vụ chính thức tại tổ chức để tiếp tục đồng hành với vai trò tình nguyện viên.

Bên cạnh sức khỏe, cuộc sống gia đình của Lý Liên Kiệt cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Trong cuộc trò chuyện với Dương Lan ngày 11/10, ông trực tiếp phản hồi những chỉ trích liên quan đến cuộc ly hôn với người vợ đầu Hoàng Thu Yến vào năm 1991.

Theo lời nam diễn viên, hai người chia tay trong hòa bình, ông để lại tài sản cho vợ cũ và tiếp tục đảm nhận trách nhiệm nuôi dưỡng con gái. Lý Liên Kiệt phủ nhận cáo buộc bỏ rơi con cái, đồng thời cho biết cả bốn người con gái hiện có mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, đây là những chia sẻ từ phía nam diễn viên, trong khi chi tiết phân chia tài sản và hoàn cảnh của Hoàng Thu Yến sau ly hôn vẫn tồn tại nhiều thông tin khác nhau.

Lý Liên Kiệt lần đầu chia sẻ rõ hơn về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Hoàng Thu Yến, đồng thời lên tiếng trước những tranh cãi liên quan đến trách nhiệm gia đình.

Ngôi sao Hoàng Phi Hồng còn nhắc đến vai trò của bà xã Lợi Trí trong việc chăm sóc gia đình. Ông cho biết hai người có sự phân chia trách nhiệm rõ ràng, trong đó Lợi Trí quan tâm đến đời sống, học tập của các con, còn ông tập trung làm việc và bảo đảm điều kiện kinh tế.

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là khi Lý Liên Kiệt nhắc đến những khó khăn về sức khỏe tinh thần mà con gái út Jada từng trải qua. Ông thừa nhận bản thân có giai đoạn thiếu hiểu biết về vấn đề tâm lý và cảm thấy bất lực khi chứng kiến con gặp khó khăn. Trải nghiệm ấy khiến nam diễn viên nhìn nhận lại cách mình dành thời gian cho gia đình.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như thời kỳ đỉnh cao. Ông ưu tiên chăm sóc sức khỏe, duy trì những hoạt động nhẹ nhàng và dành thêm thời gian cho người thân. Dẫu vậy, tài tử vẫn tham gia một số dự án điện ảnh, trong đó có Tiêu Nhân, đánh dấu sự hiện diện trở lại của ông trong dòng phim võ thuật.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với điện ảnh, Lý Liên Kiệt đã xây dựng sự nghiệp với hàng loạt vai diễn kinh điển và sức ảnh hưởng vượt ra ngoài thị trường Trung Quốc. Việc ông chủ động chia sẻ mong muốn về hậu sự cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống của một ngôi sao từng dành phần lớn tuổi trẻ cho danh tiếng và sự nghiệp.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ưu tiên sức khỏe và thời gian bên người thân thay vì liên tục xuất hiện trên màn ảnh.

Với Lý Liên Kiệt, điều quan trọng hiện tại không còn là những nghi thức sau khi qua đời, mà là khoảng thời gian còn có thể sống khỏe mạnh, ở bên gia đình và tiếp tục những công việc có ý nghĩa. Mong muốn giản lược hậu sự được ông công khai từ năm 2023 vì thế tiếp tục nhận được sự quan tâm khi công chúng nhìn lại hành trình cuộc đời của một trong những huyền thoại võ thuật châu Á.