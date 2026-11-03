Ước mong về tương lai độc lập đằng sau sân bay mới ở Greenland

Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ vùng lãnh thổ Greenland, ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ngày 29/10, chuyến bay quốc tế đầu tiên kết nối thủ đô Copenhagen của Đan Mạch với thành phố Ilulissat đã được khai trương. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Greenland nhằm thúc đẩy ngành du lịch, qua đó đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động đánh bắt cá.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen mô tả sân bay mới là “một trong những khoản đầu tư lớn nhất” trong lịch sử hòn đảo. Ngày 29/10, ông Nielsen là một trong 169 hành khách trên chuyến bay kéo dài 4,5 giờ bằng máy bay Airbus A330neo do hãng hàng không quốc gia Air Greenland khai thác. Chuyến đi được tổ chức bởi cơ quan du lịch Visit Greenland.

Trả lời hãng tin AP trước khi máy bay cất cánh, ông Nielsen nhấn mạnh: “Nếu Greenland muốn độc lập, chúng ta cần phải có một nền tảng vững chắc, cả về kinh tế lẫn công nghiệp và thương mại”.

Với khoảng 56.000 dân và vị trí chiến lược tại Bắc Cực, Greenland từng thu hút sự chú ý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, khi ông bày tỏ mong muốn mua lại hòn đảo này. Những tuyên bố nhiều lần về ý định giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch, một đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa các nước thành viên liên minh. Tháng 9 vừa qua, ông Trump đã ký thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Peter Hummelgaard, người cũng có mặt trên chuyến bay khai trương, nhận định những diễn biến liên quan đến Greenland đã tác động đến toàn bộ Vương quốc Đan Mạch, đặc biệt là hòn đảo này. Ông cho biết: “Không còn nghi ngờ gì nữa, điều đó đã phủ bóng đen lên toàn bộ Vương quốc Đan Mạch, đặc biệt là Greenland”. Theo ông, việc đưa sân bay quốc tế mới vào hoạt động mang lại “hy vọng và sự lạc quan”.

Ilulissat, còn được mệnh danh là “Thành phố của những tảng băng trôi”, nằm ở bờ biển phía Tây Greenland, cách thủ đô Nuuk hơn 550 km về phía Bắc. Với khoảng 5.000 cư dân, đây là thành phố lớn thứ ba và cũng là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách nhất trên hòn đảo. Nơi đây nổi tiếng với các hoạt động du lịch như trải nghiệm xe chó kéo và du thuyền trên vịnh Disko, nơi có những tảng băng trôi khổng lồ.

Trước đây, việc tiếp cận Ilulissat gặp nhiều khó khăn. Du khách có thể đến đây bằng tàu du lịch, máy bay nhỏ từ Iceland hoặc bay đến các trung tâm hàng không quốc tế khác của Greenland rồi tiếp tục di chuyển bằng các chuyến bay nội địa. Khu vực này không có đường bộ kết nối với những thị trấn lớn khác trên đảo.

Trong nhiều thập kỷ, các cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Greenland là những căn cứ không quân cũ của quân đội Mỹ tại Kangerlussuaq và Narsarsuaq, được xây dựng từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai. Người dân địa phương và du khách quốc tế thường phải hạ cánh tại các sân bay này trước khi chuyển sang máy bay nhỏ hơn để đến những thị trấn lớn, trong đó có Ilulissat và Nuuk.

Tình hình bắt đầu thay đổi vào cuối năm 2024, khi sân bay quốc tế tại thủ đô Nuuk chính thức đi vào hoạt động. Việc tiếp tục đưa sân bay mới ở Ilulissat vào khai thác được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối quốc tế, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch và mở rộng các hoạt động kinh tế của Greenland.