Ước mơ tưởng chừng không thực hiện được của chàng trai từng nặng 264kg

Ngày 24/10, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đón nhận Kỷ lục Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng, với danh hiệu “Ca phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình cơ thể sau giảm cân có tổng lượng da thừa được loại bỏ lớn nhất trên cùng một bệnh nhân tại Việt Nam”.

Nhân vật xác lập kỷ lục là anh Võ Tấn Nhân, (30 tuổi, ngụ TPHCM) cao 1,69m, từng nặng 264kg. Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, từ nhỏ, Nhân đã khó kiểm soát ăn uống, sử dụng nhiều thực phẩm công nghiệp, uống gần 2 lít nước ngọt mỗi ngày và mắc bệnh đái tháo đường. Ở mức cân nặng này, anh đi lại khó khăn, gần như chỉ quanh quẩn trong nhà.

Quyết tâm thay đổi, Nhân tự giảm được 30kg trước khi đến một trung tâm giảm cân ở Đắk Lắk. Tại đây, anh kết hợp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng với tập luyện, từ bơi lội, đạp xe, đi bộ đến tập tạ và boxing dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Bệnh nhân trước và sau khi giảm cân. Ảnh: NVCC

Sau quá trình kiên trì, cân nặng của Nhân giảm từ 264kg xuống còn 103kg. Anh có thể đi lại thuận tiện hơn, dần lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Tuy nhiên, lượng da thừa lớn sau giảm cân tiếp tục ảnh hưởng đến hình thể và sinh hoạt hàng ngày.

Trong năm 2025 và 2026, Nhân trải qua 3 lần phẫu thuật tạo hình cơ thể, loại bỏ tổng cộng 17,1kg da thừa.

Chia sẻ tại buổi lễ, TS.BS Võ Tiến Huy, người trực tiếp phẫu thuật cho Nhân, cho biết đây là ca mổ khó, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ba ca phẫu thuật kéo dài hơn 20 giờ, mỗi ca trung bình 6-8 giờ. Ê-kíp còn mời chuyên gia Mỹ sang Việt Nam hội chẩn, xây dựng phương án phẫu thuật.

Theo bác sĩ Huy, ngay cả những chuyên gia từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật lớn cũng rất thận trọng với trường hợp của Nhân. Ba thách thức chính là loại bỏ lượng da thừa lớn, tạo hình cơ thể hài hòa và bảo đảm an toàn trong quá trình gây mê.

Lý giải quyết tâm thực hiện ca phẫu thuật, bác sĩ Huy cho biết điều khiến ê-kíp trăn trở là ước mơ của Nhân.

Anh Võ Tấn Nhân chia sẻ về hành trình thay đổi bản thân tại buổi lễ. Ảnh: BTC

“Trọng Nhân nói với tôi ước mơ trong cuộc đời là một ngày nào đó được ra sân đá bóng. Nhưng khi đi lại còn khó khăn, điều đó gần như không thể. Chúng tôi trăn trở và quyết tâm phẫu thuật để giúp bệnh nhân thực hiện ước mơ của mình”, bác sĩ Huy chia sẻ.

Theo bác sĩ, phẫu thuật tạo hình sau giảm cân không chỉ giúp cải thiện ngoại hình mà còn có ý nghĩa trong việc hỗ trợ người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện khả năng vận động.

Về phía mình, Nhân cho biết anh không tự hào về hành trình thay đổi ngoại hình nhưng cảm thấy hạnh phúc khi có cơ hội làm lại cuộc sống. Anh cảm ơn ê-kíp bác sĩ đã giúp mình “tái tạo lại một cơ thể hoàn toàn mới, chắp cánh ước mơ đi đá bóng”.

Nhân cũng mong câu chuyện của bản thân có thể tiếp thêm động lực cho những người đang thừa cân, béo phì, đồng thời khuyến khích mọi người lựa chọn phương pháp giảm cân an toàn, khoa học.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, nhận định thành tựu thể hiện chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và nghị lực của người bệnh. Bà kỳ vọng câu chuyện của Nhân sẽ lan tỏa ý thức chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên để kiểm soát cân nặng bền vững.