Ước mơ trở thành người lính nơi biên cương

Nhìn chàng trai người Mông có khuôn mặt sáng, dáng nhanh nhẹn, cách nói chuyện hoạt bát, ít ai nghĩ rằng nhiều năm trước, Cường từng là cậu bé nhút nhát, gần như không biết nói tiếng phổ thông và đứng trước nguy cơ phải bỏ dở việc học. Ước mơ ấy được vun đắp từ chính những tháng ngày Cường lớn lên trong vòng tay của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La).

Sồng Lao Cường (18 tuổi) và em trai Sồng Lao Việt (16 tuổi) là người dân tộc Mông, quê ở bản Suối Cút, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La. Tuổi thơ của hai anh em sớm gặp nhiều thiệt thòi. Bố mất sau một tai nạn lao động, mẹ đi lấy chồng khác, hai đứa trẻ được người bác cưu mang. Nhưng gia đình bác cũng chẳng khá giả, cuộc sống vốn đã chật vật, nay thêm hai miệng ăn nên để Cường và Việt được đến trường đầy đủ là cả một sự cố gắng. Thấu hiểu hoàn cảnh của các em, năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On nhận đỡ đầu Cường và Việt, tạo điều kiện để hai em ăn, nghỉ, sinh hoạt và học tập tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông. Từ đó, cuộc sống của hai anh em người Mông dần bước sang một trang khác.

Sồng Lao Cường tham gia thuyết trình tại Hội thi "Bữa cơm yêu thương - Cùng con lớn khôn" do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức.

Môi trường ở đơn vị giúp Cường và Việt không chỉ được học chữ mà còn được rèn nhiều kỹ năng sống, tham gia sinh hoạt tập thể, lao động phù hợp với lứa tuổi, vui chơi, rèn luyện thể chất. Từ hai cậu bé rụt rè, khó khăn trong giao tiếp, Cường và Việt ngày càng mạnh dạn, tự tin hơn. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On chia sẻ: "Với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như Cường và Việt, nếu chỉ lo cho các con cơm ăn, áo mặc thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải dành cho các con sự gần gũi và tình cảm của một gia đình. Bởi thế, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn tự nhắc mình khi thì là người cha, người chú, lúc lại là người anh để bảo ban, chia sẻ với các con".

Sự trưởng thành của Cường và Việt hôm nay có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho những năm tháng vun đắp ấy. Năm học 2025-2026, Cường đạt danh hiệu học sinh giỏi tại Trường THPT Phiêng Khoài. Nhưng điều khiến những người lính ở Đồn Biên phòng Chiềng On vui hơn cả là khi nghe Cường nói về lựa chọn tương lai của mình. Cường mơ một ngày được bước vào cánh cổng Học viện Biên phòng, trở thành sĩ quan và trở về công tác ở những miền biên giới, giúp đỡ người dân, những đứa trẻ còn nhiều khó khăn như chính em từng được chở che, nâng đỡ. Con đường phía trước còn dài và cần nhiều nỗ lực. Cường vẫn phải vượt qua năm học cuối cấp và kỳ thi quan trọng để tiến gần hơn tới mục tiêu đã lựa chọn. Nhưng với những người lính Đồn Biên phòng Chiềng On, việc cậu bé người Mông ngày nào còn bỡ ngỡ với tiếng phổ thông nay đã có thể tự tin nói về giấc mơ khoác áo lính đã là một niềm vui, một sự đền đáp đầy ý nghĩa.