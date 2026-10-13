Ước mơ lớn, suy nghĩ lớn, nhưng phải bắt đầu bằng những giá trị thật!

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet. (Ảnh: VJ)

15 năm trước (2011), tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu SGN-HAN 6660 của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet, khai thác bằng máy bay Airbus A320-200 chính thức cất cánh đi Hà Nội với hơn 120 hành khách.

Bằng chuyến bay khai mở này, Nhà sáng lập hãng Vietjet - Anh hùng Lao động, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã làm nên điều chưa từng có: Đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có hãng hàng không tư nhân hoạt động toàn cầu.

Hành trình của bà là minh chứng sống động cho khát vọng "phụng sự Tổ quốc bằng tri thức, trách nhiệm và lòng nhân ái", đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phóng viên: Xin cảm ơn bà đã nhận lời chia sẻ với Báo Nhân Dân trong dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026. Thưa bà, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp khắp trong, ngoài nước, theo bà, điều gì là cốt lõi nhất của tinh thần doanh nhân và văn hóa doanh nghiệp mà mình đã và đang theo đuổi?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Xin cảm ơn Báo Nhân Dân đã cho tôi cơ hội được chia sẻ trong một dịp đặc biệt là Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bức thư đầu tiên cho giới Công thương Việt Nam ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời (13/10/1945). Trong bức thư ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới công thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập công thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân".

Được dẫn dắt từ tinh thần ấy, doanh nhân trước hết phải hướng thiện, tạo ra những giá trị mới tốt đẹp cho người dân, cho cộng đồng. Đó là khi doanh nhân thấy được nhu cầu của xã hội và biến nhu cầu ấy thành giá trị mới, phụng sự người dân và cộng đồng. Khi bắt đầu với Vietjet, tôi đặt một câu hỏi rất giản dị: Làm thế nào để ngày càng nhiều người Việt Nam có cơ hội đi máy bay, đi xa hơn, kết nối nhiều hơn với thế giới. Từ một nhu cầu của người dân, chúng tôi nhìn thấy cơ hội tạo ra một sản phẩm phục vụ hàng triệu người và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Với tôi, một doanh nghiệp không chỉ cần lớn mạnh về quy mô, mà phải có bản sắc, có trách nhiệm xã hội và tạo ra những giá trị thực chất cho đất nước, cho người dân.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà cho các em nhỏ đi máy bay nhân dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: PHƯƠNG TUYỀN)

Một doanh nghiệp cũng là tập thể cùng chung một khát vọng. Vì vậy, bên cạnh hiệu quả kinh doanh, chúng tôi chú trọng xây dựng văn hóa, chăm lo người lao động, khuyến khích tinh thần đồng đội, sống tốt và hướng thiện. Tôi tin rằng thành công không nên chỉ được đo bằng tài sản, mà bằng những giá trị mình có thể để lại cho thế hệ sau. Càng đi xa, doanh nghiệp càng phải có trách nhiệm lớn hơn với cộng đồng và đất nước.

Phóng viên: Vietjet là hãng hàng không được biết đến với tinh thần tiên phong trong sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bà định nghĩa thế nào về tinh thần tiên phong của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Tiên phong là dấn thân để tạo ra những giá trị mới. Vietjet mong muốn mang tới những bước tiến dài cho ngành hàng không, từ việc mở rộng cơ hội bay cho hàng triệu người đến ứng dụng công nghệ để việc đặt mua vé hay làm thủ tục qua website, ứng dụng điện thoại trở nên thuận tiện và phổ biến, chuyển đổi vé giấy thành vé điện tử, đưa kiosk check-in vào hoạt động, đổi mới phương thức phục vụ và kết nối Việt Nam với ngày càng nhiều thị trường quốc tế. Điều quan trọng là mỗi đổi mới cuối cùng phải tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng và xã hội.

Ngày nay, tôi nghĩ doanh nghiệp không còn chỉ nói về “chuyển đổi số”, mà phải bước vào kỷ nguyên kinh doanh số, AI first. Công nghệ phải trở thành một phần trong cách chúng ta tạo sản phẩm, vận hành và phục vụ khách hàng. Nhưng công nghệ tự thân không phải đích đến. Như tôi từng chia sẻ, chính ước mơ của con người mới làm thay đổi thế giới; AI và công nghệ cuối cùng vẫn phải hướng về những giá trị nền tảng của con người, như lòng nhân ái, sự liêm chính và khát vọng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.

Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietjet và Muang Thai Insurance tại Bangkok, Thái Lan ngày 28/5/2026, nhân chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: VJ)

Phóng viên: Trong những chia sẻ của bà, rất nhiều lần nhấn mạnh việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có thể phục vụ hàng triệu người. Vì sao “giá trị cho số đông” lại quan trọng trong quan điểm và thực tế hoạt động kinh doanh của bà?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Một doanh nghiệp càng tạo ra nhiều giá trị cho xã hội thì càng có cơ hội phát triển lớn. Khi hàng triệu người có thể tiếp cận một sản phẩm, dịch vụ tốt với chi phí hợp lý, doanh nghiệp không chỉ tạo ra doanh thu mà còn góp phần thay đổi cách con người sống, làm việc, di chuyển và kết nối. Với Vietjet, “ai cũng có thể bay” không chỉ là một thông điệp, mà là tinh thần đưa cơ hội di chuyển bằng đường hàng không đến gần hơn với đông đảo người dân. Với HDBank, Vikki Digital Bank, chúng tôi cũng mang tới cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại đến với người dân từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đội ngũ tiếp viên hãng hàng không Vietjet. (Ảnh: PHƯƠNG TUYỀN)

Tôi cho rằng kinh doanh và phụng sự xã hội không phải hai việc tách rời. Khi doanh nghiệp phát triển, người lao động có thêm cơ hội, khách hàng có thêm lựa chọn, đối tác có thêm thị trường và nền kinh tế có thêm động lực tăng trưởng. Khát vọng của doanh nghiệp không chỉ là tăng trưởng, mà là tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho con người, cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Phóng viên: Là người dẫn dắt một hệ sinh thái doanh nghiệp lớn, bà nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của doanh nhân đối với người lao động, cộng đồng và đất nước?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Doanh nghiệp được tạo nên bởi con người, vì vậy trách nhiệm trước hết của doanh nhân là tạo ra một môi trường để mỗi người có thể làm việc tốt hơn, sống tốt hơn và phát triển cùng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mạnh không chỉ cần những cá nhân giỏi, mà cần một tập thể biết đồng lòng và cùng hướng tới những mục tiêu lớn. Tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình, tôi luôn trân trọng những con người ở mọi vị trí đã cùng nhau tạo nên “khát vọng tập thể”, bởi không có một thành quả lớn nào được tạo nên bởi một cá nhân.

Nhưng trách nhiệm của doanh nhân không dừng ở doanh nghiệp. Tôi tin doanh nhân phải gánh vác những nhiệm vụ lớn hơn, đóng góp cho cộng đồng và đất nước bằng chính trí tuệ, nguồn lực và năng lực tổ chức của mình. Từ các hoạt động xã hội, nhân đạo, giáo dục, văn hóa đến sáng kiến hỗ trợ nền kinh tế trong những thời điểm khó khăn, doanh nghiệp cần có mặt khi xã hội cần. Khi doanh nghiệp lớn lên cùng cộng đồng, thành quả ấy mới có ý nghĩa lâu dài. Đó cũng là lý do mà doanh nghiệp chúng tôi đã trở thành đối tác của Liên hợp quốc, UNESCO trong rất nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển cộng đồng, bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học cũng như bảo đảm một môi trường công bằng, văn minh, bình đẳng cho tất cả.

Phóng viên: Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, theo bà, doanh nhân Việt Nam cần thay đổi điều gì để không chỉ lớn mạnh trong nước mà còn vươn ra thế giới?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Tôi cho rằng, doanh nhân trước hết phải thay đổi tầm nhìn và tâm thế. Doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ đi sau hoặc chọn những con đường an toàn; cần dám bước vào những lĩnh vực mới, công nghệ mới, chuỗi giá trị lớn và các thị trường rộng mở ngoài nước. Muốn hội nhập sâu, doanh nhân phải có tri thức quốc tế, năng lực công nghệ, quản trị hiện đại, khả năng kết nối nguồn vốn và đặc biệt là tinh thần hợp tác bình đẳng với thế giới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, người có những sáng kiến ấn tượng, góp phần truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. (Ảnh: PHƯƠNG TUYỀN)

Nhưng hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Chúng ta cần mang những giá trị, lợi thế và câu chuyện của Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa tri thức, công nghệ, nguồn vốn và những cơ hội mới của thế giới về đóng góp cho đất nước. Từ trải nghiệm nhiều thập niên kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, tôi càng tin rằng nền tảng của mọi kết nối lớn vẫn là niềm tin, sự minh bạch, liêm chính và năng lực thực chất.

Phóng viên: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, bà muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ doanh nhân Việt Nam trẻ hôm nay?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Các bạn trẻ hãy đừng tiết kiệm ước mơ của mình, hãy mơ lớn, dám nghĩ lớn, nhưng phải bắt đầu bằng những giá trị thật. Hãy biến những ước mơ lớn thành hiện thực từ những hành động giản dị mỗi ngày. Tôi tin rằng với doanh nhân, điều quan trọng là sự tử tế, quản trị phải minh bạch và tăng trưởng phải có chiều sâu. Doanh nhân không chỉ làm kinh tế hay làm giàu cho bản thân, mà phải có một “trái tim công dân”, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Việt Nam đang đứng trước một không gian phát triển lớn, một kỷ nguyên phát triển mới. Thế hệ doanh nhân hôm nay cần mang trong mình tinh thần tiên phong, đổi mới, hội nhập và phụng sự, đồng thời chuẩn bị cho những thế hệ kế cận tiếp tục hành trình ấy. Thành công cuối cùng không chỉ là mình đã xây dựng được một doanh nghiệp lớn đến đâu, mà là mình đã để lại điều gì cho thế hệ sau và đã góp phần đưa Việt Nam đi xa hơn như thế nào.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!