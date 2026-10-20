Ước mơ làm cô giáo của nữ sinh sư phạm và sự thử thách của số phận

Bó hoa hướng dương bên cạnh Lý vẫn nở rộ, rực sáng lên màu hy vọng.

Bó hoa hướng dương rực rỡ mang sắc vàng của niềm tin và hy vọng được đặt cẩn thận ngay cạnh chiếc giường bệnh chật hẹp, như một sự an ủi xót xa, lặng lẽ dành cho cô gái trẻ đang nằm bất động. Đó là hoàn cảnh đầy thương tâm của Lường Nguyễn Minh Lý (SN 2003), cô sinh viên đầy hoài bão ngành Giáo dục học, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Tuổi đôi mươi rực rỡ với bao khát vọng cống hiến, ước mơ cháy bỏng được khoác lên mình chiếc áo dài thướt tha, kiêu hãnh đứng trên bục giảng truyền chữ cho đàn em thơ của Lý bỗng chốc vỡ vụn, dang dở sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng kinh hoàng xảy ra vào ngày cuối tháng 11/2025.

Tai họa ập xuống từ những học sinh vượt đèn đỏ

Vụ tai nạn nghiệt ngã ấy xảy ra trên một đoạn đường đất đỏ vắng vẻ. Khi Lý đang điều khiển xe máy đi chậm, nép sát lề đường để về nhà thì bất ngờ bị hai học sinh lớp 10 điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, cố tình vượt đèn đỏ tông trúng. Cú va chạm với lực tác động kinh hoàng khiến cô sinh viên văng bạt lên lề đường, đập mạnh phần đầu xuống đất và dẫn đến chấn thương sọ não, nứt hộp sọ.

Ngay sau khoảnh khắc định mệnh ấy, em được người dân xung quanh tức tốc đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng nguy kịch, mất máu dữ dội, máu tuôn trào ướt đẫm cả vạt áo. Dù Lý đã được các bác sĩ tuyến cơ sở nỗ lực truyền rất nhiều lít máu, nhưng tình hình của em vẫn không hề thuyên giảm, sự sống vô cùng mong manh.

Bà Nguyễn Thị Hòa - mẹ em Lý dành toàn bộ thời gian ở nhà để chăm sóc con.

Nhớ lại khoảnh khắc sinh tử vắt chéo giữa lằn ranh sống chết ấy, ông Lường Văn Lộc - bố của Lý, rơm rớm nước mắt chia sẻ lại lời của vị bác sĩ cấp cứu: "Chắc không kịp đâu chú ơi, có khi em đi giữa đường là em mất".

Trong giây phút tuyệt vọng tột cùng nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo, bà Nguyễn Thị Hòa – mẹ của Lý, dường như hóa đá. Bà gục ngã, chỉ biết ôm mặt ngồi khóc nức nở, không còn bất kỳ tâm trí hay sự tỉnh táo nào để lo liệu các loại giấy tờ, thủ tục chuyển viện. Tình trạng của Lý lúc đó vô cùng nguy kịch, dường như đã rơi vào trạng thái chết não do tổn thương quá nặng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM (trái) và ông Tống Xuân Giang - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM (phải) đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình.

Ngay trong đêm, em được chuyển gấp xuống tuyến trên để hy vọng vào một phép màu. Trải qua hơn 2 tháng ròng rã giành giật từng hơi thở tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mặc dù được các y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa bằng những phương pháp y khoa tiên tiến nhất, nhưng sức khỏe của Lý đã không thể phục hồi. Hiện tại, tỷ lệ thương tật của em được xác định là hơn 90%. Do chấn thương sọ não quá nặng và phải nằm một chỗ trong thời gian dài, chân tay em nay đã xuất hiện tình trạng co cứng, teo cơ, mất đi hoàn toàn khả năng vận động và nhận thức.

Vẫn mong chờ một phép màu

Sau những tháng ngày điều trị tiêu tốn hàng trăm triệu đồng nơi viện tuyến cuối, Lý được đưa về căn nhà nhỏ tại Tổ 18, Ấp Núi Cậu, xã Dầu Tiếng, TPHCM để gia đình tự bề chăm sóc. Nguồn lực kinh tế của gia đình nay càng khó khăn hơn.

Thương con gái út, bà Hòa đành gác lại mọi công việc thường ngày, dành toàn thời gian 24/24 giờ để túc trực, chăm sóc cho Lý. Từ việc bơm thức ăn qua ống xông, lau mình vệ sinh cá nhân, cho đến việc trở mình để con không bị lở loét đều do một tay bà Hòa cáng đáng. Ánh mắt người mẹ ngày càng hốc hác, hõm sâu sau những đêm dài thức trắng canh từng nhịp thở yếu ớt của con.

Bố mẹ và anh trai của Lý không cầm được nước mắt khi chia sẻ lại câu chuyện tai nạn của em Lý.

Trong khi đó, kinh tế chính của cả gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào đồng tiền vô cùng ít ỏi của bố em Lý. Là công nhân cao su đã nghỉ hưu, mỗi tháng ông Lộc chỉ nhận được khoản lương hưu 2,1 triệu đồng. Số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí y tế mỗi ngày của con gái. Để có tiền điều trị và níu giữ sự sống cho Lý, gia đình đã bán hết đất đai, tài sản lớn nhất và cũng là nơi duy nhất để gia đình mưu sinh. Nhưng may mắn thay, biết được hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình ông Lộc, người chủ mua đất thương tình nên bán đất nhưng vì còn khó khăn, người ta vẫn để lại vườn cây cao su cho ông Lộc tiếp tục cạo mủ kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Toàn bộ số tiền chắt bóp từ lương hưu và những giọt mủ cao su ấy đều được ông bà ưu tiên dùng để thuê vật lý trị liệu cho em Lý mỗi ngày. Nhìn đôi bàn tay, bàn chân con gái ngày một co rút, cứng đơ, ông bà xót xa vô cùng. Mỗi buổi tập vật lý trị liệu là một lần cơ thể Lý chịu nhiều đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất để cơ bắp em không bị hoại tử.

Do nằm một thời gian dài nên tay chân của Lý bắt đầu co rút, cứng đơ.

Trước hoàn cảnh quá đỗi bi thương của gia đình, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã trực tiếp kết nối, vận động các mạnh thường quân đến tận nơi hỗ trợ. Chia sẻ về trường hợp của em Lý, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho biết hoạt động ý nghĩa này nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), 50 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TPHCM (15/01/1977 - 15/01/2027).

Thông qua sự kêu gọi của cộng đồng, chương trình đã quyên góp được gần 900 triệu đồng để hỗ trợ cho em Lý. Theo ông Nhựt, số tiền này là cả tấm lòng lớn lao của cộng đồng trao gửi, san sẻ với gia đình.

“Hội Chữ thập đỏ TPHCM mong muốn được đồng hành cùng những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm lan tỏa các giá trị yêu thương và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh trong lúc khó khăn, đúng với tinh thần Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Công ty Truyền thông Bình Dương 24h trao tặng bảng tượng trưng số tiền 887 triệu đồng hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho em Lý.

Cầm trên tay số tiền lớn từ sự chung tay của xã hội, ông Lộc nghẹn ngào khẳng định, số tiền nhận được hôm nay không dám sử dụng gì cho sinh hoạt cá nhân mà chỉ để chăm sóc em Lý. Toàn bộ sẽ được gửi vào ngân hàng, chắt bóp rút ra từng chút một để trang trải viện phí, thuốc men và bỉm sữa.

"Số tiền ân tình của mạnh thường quân đều được gia đình trân trọng, dành trọn vẹn để duy trì hơi thở cho đứa con gái bé bỏng", ông Lộc chia sẻ.

Bên chiếc giường bệnh chật hẹp, bà Hòa khẽ vuốt lại mái tóc đã cắt ngắn của Lý, nắm lấy bàn tay của con gái. Dẫu biết chặng đường phía trước còn muôn trùng khó khăn nhưng từ sâu thẳm trái tim, gia đình mong mỏi vẫn có phép màu đến với em. Bó hoa hướng dương bên cạnh Lý vẫn nở rộ rực sáng lên một màu hy vọng, như thay cho lời nguyện cầu gửi đến em, mong em kiên cường chiến đấu, để sớm tỉnh lại, để ước mơ làm cô giáo đứng trên bục giảng không mãi chỉ là một hoài bão dang dở.