Ước mơ của cô sinh viên nghèo ở cù lao Ông Hổ

Căn nhà của em Nguyễn Thị Kim Anh, ngụ ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng

Ngày 30.9, ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, cho biết đoàn cán bộ địa phương đã đến thăm, tìm hiểu hoàn cảnh và động viên em Nguyễn Thị Kim Anh tiếp tục vượt qua khó khăn, không để việc học bị gián đoạn.

Sinh ra và lớn lên trên cù lao Ông Hổ, Kim Anh đưa chúng tôi về căn nhà đơn sơ của gia đình. Không gian sống giản dị, những vật dụng trong nhà không có gì đáng giá, nhưng ở cô sinh viên tuổi 18 vẫn hiện rõ sự tự tin và khát vọng được học tập, vươn lên.

Suốt những năm học trung học phổ thông, Kim Anh luôn nỗ lực học tập và đạt thành tích khá, giỏi. Vượt qua kỳ thi tuyển sinh, em trở thành sinh viên năm nhất ngành Thú y, Trường Đại học An Giang. Với Kim Anh, cánh cửa đại học mở ra cơ hội hiện thực hóa ước mơ gắn bó với nghề chăm sóc vật nuôi, đồng hành cùng người dân quê hương trong phát triển chăn nuôi.

Em Nguyễn Thị Kim Anh đang gặp khó khăn trong việc đi học

Thế nhưng, niềm vui bước vào giảng đường chưa được bao lâu thì gia đình em tiếp tục đối mặt với khó khăn. Gia đình Kim Anh có 4 thành viên. Trước đây, gia đình từng thuộc diện hộ cận nghèo và đến năm 2022 mới được xét thoát diện này nhờ cha mẹ nỗ lực lao động. Tuy nhiên, cuộc sống chưa kịp ổn định thì mẹ Kim Anh mắc bệnh ung thư.

Bà Huỳnh Thị Kim Chứa, 49 tuổi, mẹ của Kim Anh, là một trong những lao động chính của gia đình. Căn bệnh khiến sức khỏe bà ngày càng suy yếu, phải thường xuyên đến Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Dù bệnh tật đeo bám, bà Chứa vẫn cố gắng làm những công việc phù hợp với sức khỏe như phụ rửa chén, bán cháo dinh dưỡng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho việc học của các con.

Cha Kim Anh làm công việc vác lúa thuê tại các nhà máy xay xát lúa gạo. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập không ổn định, trong khi chi phí điều trị bệnh cho mẹ ngày càng tăng. Những khoản tiền chữa bệnh, sinh hoạt hằng ngày và học phí của Kim Anh trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình.

Thương cha mẹ, anh trai Kim Anh đã phải nghỉ học để đi làm, phụ giúp gia đình có thêm thu nhập, cùng mẹ chữa bệnh và tạo điều kiện cho em gái tiếp tục đến trường.

Bà Huỳnh Thị Kim Chứa, mẹ Kim Anh, dù mắc bệnh nặng vẫn cố gắng lao động, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và chi phí điều trị

Bà Phạm Thị Thúy Huỳnh, Trưởng ấp Mỹ An 2, cho biết trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay, ban lãnh đạo ấp đã xét gia đình Kim Anh vào diện hộ cận nghèo. Hằng tháng, địa phương vận động hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm, giúp gia đình em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt.

“Ngoài giờ học, Kim Anh còn phụ giúp mẹ việc nhà, chăm sóc mẹ khi đau bệnh. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn cố gắng học tập, nhiều năm liền đạt thành tích khá, giỏi”, bà Huỳnh chia sẻ.

Điều đáng quý ở Kim Anh là giữa lúc gia đình gặp nhiều biến cố, em vẫn không từ bỏ ước mơ học tập. Em mong muốn hoàn thành chương trình đại học, trở thành bác sĩ thú y và trở về quê làm việc.

Lớn lên ở vùng quê có nhiều hộ dân gắn bó với chăn nuôi, Kim Anh hiểu những khó khăn mà người dân gặp phải trong quá trình chăm sóc vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, em mong sau khi được đào tạo bài bản sẽ vận dụng kiến thức chuyên môn để hỗ trợ người chăn nuôi, góp phần hướng đến sản xuất an toàn, hiệu quả.

“Em rất muốn được tiếp tục đi học và hoàn thành chương trình đại học. Sau này, em mong trở thành bác sĩ thú y để có thể làm việc, giúp đỡ người dân quê mình”, Kim Anh chia sẻ.

Ở tuổi 18, trước những khó khăn của gia đình, Kim Anh đang rất cần sự đồng hành để có thể tiếp tục con đường học tập. Với em, sự hỗ trợ của cộng đồng không chỉ giúp trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên để em vững tin theo đuổi ước mơ.

Đoàn cán bộ địa phương đã đến thăm, tìm hiểu hoàn cảnh và động viên em Nguyễn Thị Kim Anh

Ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, cho biết: Gia đình Kim Anh hiện rất khó khăn. Chúng tôi rất mong nhà trường, các nhà hảo tâm và bạn đọc quan tâm, chung tay hỗ trợ để Kim Anh có điều kiện tiếp tục học tập, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ thú y của mình.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ dành cho em Nguyễn Thị Kim Anh xin liên hệ số điện thoại 0339116559; tài khoản ngân hàng 0339116559, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) - Chi nhánh An Giang.