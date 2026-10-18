Ước mơ có mái tóc của bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu

Sáng 18/10, tại chương trình Trạm tóc ước mơ tổ chức ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội), Nguyễn Như Quỳnh, sinh năm 2016, ở xã Đoài Phương, Hà Nội, háo hức chờ đợi món quà đặc biệt là một mái tóc giả dành riêng cho mình.

Từ mái tóc dài đến nỗi ám ảnh đầu trọc

Tháng 4/2026, khi đang học lớp 4, Quỳnh thường xuyên bị chảy máu cam. Chị Phùng Thị Lý, mẹ của em, đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây kiểm tra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các bác sĩ khuyên gia đình đưa Quỳnh đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để khám chuyên sâu.

Tại đây, chị Lý chết lặng khi biết con gái thứ ba mắc ung thư máu. Từ một cô bé đang tuổi đến trường, Quỳnh phải tạm gác việc học để bước vào hành trình điều trị dài ngày.

Những ngày đầu nhập viện, thấy các bệnh nhi xung quanh đều đã cạo tóc, Quỳnh hoang mang, níu lấy mẹ hỏi: “Mẹ ơi, con có bị rụng tóc không?”.

Quỳnh được thợ cắt tóc chỉnh trang lại sau khi nhận tóc giả. Ảnh: P.T.

Để thuận tiện cho việc vệ sinh, chăm sóc con, chị Lý động viên và cắt bớt mái tóc dài của Quỳnh đến ngang vai. Nhưng khi bắt đầu hóa trị, từng sợi tóc của cô bé lần lượt rụng xuống.

Quỳnh liên tục hỏi mẹ làm thế nào để tóc không rụng. Các y, bác sĩ giải thích nên cạo tóc để dễ vệ sinh hơn khi tóc rụng nhiều. Đưa con đến tiệm cạo trọc đầu, hai mẹ con đều bật khóc.

Trở về phòng bệnh, Quỳnh liên tục sờ lên chiếc đầu nhẵn bóng rồi khóc suốt 1 ngày. Cô bé liên tục hỏi mẹ bao giờ tóc mới mọc lại. Chị Lý chỉ biết ôm con vào lòng rơi nước mắt.

Những đợt hóa trị khiến Quỳnh mệt mỏi, đau đớn, có lúc không ăn, không ngủ được, chỉ nằm khóc. Mỗi khi kết thúc đợt điều trị và được về nhà, em lại mong có thể đến trường như các bạn. Nhưng để che đi chiếc đầu trọc, Quỳnh luôn đội mũ. Có lúc, em còn bị các bạn hiếu động trêu chọc vì không có tóc.

Từ đó, ước mơ có lại mái tóc trở thành niềm mong mỏi của cô bé.

Món quà bất ngờ vào cuối tuần

Ngày 16/10, khi đang truyền hóa chất, Quỳnh được các cô ở phòng Công tác xã hội thông báo em sẽ được nhận một mái tóc giả. Cô bé mong chờ từng ngày.

Sáng 18/10, dù vẫn mệt mỏi sau những đợt điều trị, Quỳnh đã giục mẹ đưa đến nơi tổ chức chương trình từ sớm. Đi bên cạnh mẹ, em hồ hởi chờ khoảnh khắc được đội mái tóc mới và ngắm mình trong gương.

Quỳnh thích thú sờ lên từng lọn tóc mềm mại, gọi mẹ lại xem. “Mẹ sờ này, mềm quá, lại còn màu nâu nâu nữa”, cô bé reo lên.

Bệnh nhi ung thư máu nhận tóc giả. Ảnh: BTC.

Với Quỳnh, mái tóc giả không chỉ giúp em có diện mạo gần với những ngày trước khi mắc bệnh mà còn mang lại niềm vui và sự tự tin sau những tháng ngày mặc cảm vì ngoại hình thay đổi.

Thạc sĩ Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết nhiều bệnh nhân, nhất là những người mới bước vào quá trình điều trị ung thư, thường hoang mang, buồn bã khi tóc rụng. Sự thay đổi ngoại hình có thể khiến họ mất tự tin khi giao tiếp và trở lại với cộng đồng.

Thấu hiểu tâm lý ấy, Mạng lưới Vì trẻ em ung thư và các tình nguyện viên của chương trình Trạm tóc ước mơ định kỳ trao tặng tóc cho bệnh nhi và người bệnh đang điều trị tại viện. Những mái tóc được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng tốt, tạo cảm giác tự nhiên khi đội, giúp người nhận cảm thấy như đang có lại mái tóc của chính mình.

Trong sáng nay, chương trình cũng nhận được 1.176 bộ tóc. Ban tổ chức tiếp nhận những mái tóc tự nhiên đạt độ dài từ 25 cm trở lên, được cắt trực tiếp hoặc đã bảo quản dưới 6 tháng, từ đó làm thành những bộ tóc để trao tặng cho người bệnh ung thư. Bên cạnh hoạt động cắt tóc và trao tặng tóc giả cho người bệnh, ngày hội còn có gian hàng gây quỹ, giao lưu văn nghệ và không gian trưng bày những lời chúc ý nghĩa hướng tới người bệnh.