UOB Painting of the Year 2026: Khi ký ức trở thành chất liệu hội họa

Tối 30-9, tại Chillala House of Art (75 Xuân Thủy, phường An Khánh, TPHCM), giải thưởng UOB Painting of the Year (POY) 2026 tại Việt Nam được trao cho nghệ sĩ Lê Thế Lãm. Đây là mùa thứ tư giải thưởng được tổ chức tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Lê Thế Lãm và tác phẩm đạt giải

Tác phẩm “Sự sống, sự chết và đèn neon” được thực hiện bằng sơn dầu trên vải kết hợp đèn neon. Những khối hình nặng, gần như đơn sắc đặt cạnh 5 chân dung nhỏ phía dưới. Dải ánh sáng neon phân tách hai phần bố cục, gợi sự giao thoa giữa hiện tại và ký ức.

Theo Lê Thế Lãm, ý tưởng sáng tác đến bất ngờ khi một ký ức tuổi thơ trở lại sau nhiều năm. Khi còn nhỏ, anh từng theo gia đình đến thăm phần mộ người thân tại một nghĩa trang. Những dãy mộ, hàng cây lay động trong gió và không gian tĩnh lặng đã in sâu trong tâm trí.

“Khi những ký ức ấy trở lại trong cuộc sống sau này, chúng khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn về sự sống, cái chết và ý nghĩa của sự tồn tại. Tác phẩm này được hình thành từ chính những chiêm nghiệm đó”, nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ, giám tuyển Trọng Gia Nguyễn, Trưởng ban giám khảo UOB POY Việt Nam 2026, nhận xét: “Tác phẩm cho thấy tinh thần dám thử nghiệm, dám bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của hội họa, đồng thời vẫn truyền tải được một ý niệm nghệ thuật rõ ràng và thuyết phục”.

Với giải thưởng cao nhất, Lê Thế Lãm nhận 500 triệu đồng. Tác phẩm của anh sẽ đại diện Việt Nam tranh giải UOB POY khu vực Đông Nam Á 2026 cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Kết quả dự kiến được công bố tại Singapore ngày 28-10.

Nguyễn Bá Đạt giành giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm với tác phẩm “Phía trước - chậm lại”

Ở hạng mục Nghệ sĩ triển vọng, Nguyễn Bá Đạt, sinh viên năm cuối chuyên ngành Hội họa sơn dầu, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giành giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm với tác phẩm “Phía trước - chậm lại”.

Tác phẩm xây dựng hình ảnh một đoàn người gần như đồng nhất cùng hướng về phía trước, trong đó một nhân vật quay đầu sang phải, gợi suy ngẫm về sự rập khuôn và bản sắc cá nhân trong xã hội hiện đại.

Các nghệ sĩ đạt giải thưởng UOB Painting of the Year (POY) năm 2026- mùa thứ tư.

Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng bài dự thi tăng 40% so với năm trước. Các tác phẩm đạt giải và vào vòng chung khảo được trưng bày tại Chillala House of Art từ ngày 2 đến 13-10, mở cửa miễn phí.