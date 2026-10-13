UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đà tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong quý 3/2026, ngày 13/10, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm lên 9,2%.

Bên cạnh đó, UOB nâng dự báo lạm phát bình quân năm 2026 từ 4,1% lên 4,7%, đồng thời duy trì nhận định Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong bối cảnh áp lực giá cả gia tăng.

Tăng trưởng vượt kỳ vọng

Theo báo cáo của UOB, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi GDP quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo đồng thuận 8,65% của Bloomberg và mức dự báo 9% mà ngân hàng này đưa ra trước đó.

Đây là tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ quý 3/2022. Đáng chú ý, sau khi số liệu tăng trưởng quý 1 và quý 2 được điều chỉnh lần lượt lên 8,15% và 8,81%, kinh tế Việt Nam đã duy trì đà tăng tốc trong ba quý liên tiếp.

Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, cao hơn đáng kể so với mức 7,8% của cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN.

Xét theo các khu vực kinh tế, công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chủ đạo với mức tăng 12,5% trong quý 3. Khu vực dịch vụ tăng 9,54%, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%.

Cũng trong 9 tháng qua, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp gần một nửa vào mức tăng tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Theo chuyên gia UOB, tăng trưởng không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương, với 12 trong số 34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên trong 9 tháng đầu năm.

Ngành điện tử tiếp tục đóng vai trò nổi bật khi kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 111 tỷ USD tính đến giữa tháng 9. UOB nhận định kết quả này cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, một số chỉ báo cho thấy triển vọng sản xuất có dấu hiệu chững lại. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất giảm từ 53,3 điểm trong tháng 8 xuống 51,9 điểm trong tháng Chín, trong khi đơn hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Ở lĩnh vực đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký trong 9 tháng tăng 76,4%, đạt 50,36 tỷ USD. Vốn FDI giải ngân đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% và là mức cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm qua.

Đối với đầu tư công, đến cuối tháng Tám, tỷ lệ giải ngân đạt 50,5% kế hoạch năm. Theo UOB, phần vốn đầu tư công còn lại trong kế hoạch kỷ lục 1,08 triệu tỷ đồng sẽ tiếp tục tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng trong quý cuối năm.

Áp lực lạm phát gia tăng

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng, báo cáo của UOB cũng chỉ ra một số thách thức đối với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cán cân thương mại và lạm phát.

Trong tháng Chín, xuất khẩu tăng 39,1% so với cùng kỳ, đạt 59,48 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 45,8%, đạt 58,21 tỷ USD. Nhờ đó, cán cân thương mại ghi nhận thặng dư 1,27 tỷ USD, đánh dấu tháng thặng dư đầu tiên sau 9 tháng liên tiếp thâm hụt.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, xuất khẩu đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5%, trong khi nhập khẩu đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%. Cán cân thương mại vì vậy thâm hụt 19,42 tỷ USD, trái ngược với mức thặng dư 16,87 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng mạnh. (Ảnh: TTXVN)

UOB cho rằng giá năng lượng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá trị nhập khẩu tăng mạnh. Đáng chú ý, 94,1% giá trị nhập khẩu thuộc nhóm nguyên vật liệu và đầu vào phục vụ sản xuất, cho thấy nhu cầu nhập khẩu chủ yếu gắn với mở rộng hoạt động sản xuất.

Ngân hàng này kỳ vọng cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận thặng dư trong những tháng cuối năm nhờ mùa cao điểm xuất khẩu và giá năng lượng hạ nhiệt. Tuy nhiên, cán cân thương mại cả năm nhiều khả năng vẫn thâm hụt.

Đối với lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Chín tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 5,08% so với cùng kỳ, cao hơn mức 4,89% của tháng 8.

Áp lực tăng giá chủ yếu đến từ nhóm giao thông do giá nhiên liệu tăng, cùng với việc điều chỉnh học phí khi bước vào năm học mới. Trong khi đó, lạm phát cơ bản ở mức 4,45% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, CPI bình quân tăng 4,52%, vượt nhẹ ngưỡng mục tiêu 4,5%, trong khi lạm phát cơ bản bình quân tăng 4,26%.

Theo UOB, áp lực lạm phát trong quý cuối năm vẫn hiện hữu khi giá năng lượng có tác động lan tỏa, nhu cầu trong nước duy trì ở mức cao và tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức khoảng 16% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, UOB dự báo CPI sẽ duy trì quanh mức 5% trong quý 4, đưa lạm phát bình quân cả năm 2026 lên khoảng 4,7%, cao hơn mức dự báo 4,1% trước đó.

Nâng dự báo GDP lên 9,2%, lãi suất có thể giữ nguyên

Trước kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng, UOB quyết định nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 từ 8,5% lên 9,2%. Dự báo này hàm ý tăng trưởng quý 4 đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi giải ngân đầu tư công, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI tích cực.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm, UOB ước tính kinh tế Việt Nam cần tăng khoảng 12,5%-13% trong quý cuối năm.

Đối với năm 2027, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP từ 8,4% lên 8,8%, dựa trên kỳ vọng dòng vốn FDI đăng ký sẽ dần chuyển thành năng lực sản xuất thực tế, cùng với những động lực cải cách và phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh triển vọng tích cực, UOB lưu ý các rủi ro từ biến động giá năng lượng, chính sách thuế quan của Mỹ, hạn chế về nguồn cung điện, hạ tầng và khả năng chậm giải ngân đầu tư công.

UOB dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% đến hết năm 2027. (Ảnh: Vietnam+)

Về chính sách tiền tệ, UOB nhận định Ngân hàng Nhà nước đang đứng trước bài toán cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Trong bối cảnh lạm phát vượt mục tiêu, tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động vốn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tiếp tục tăng lãi suất, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ đang gia tăng.

Tuy nhiên, UOB cho rằng việc tăng lãi suất có thể không mang lại nhiều hiệu quả trong kiểm soát lạm phát khi áp lực giá chủ yếu xuất phát từ phía cung, đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng.

Vì vậy, ngân hàng này tiếp tục dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% đến hết năm 2027, đồng thời sử dụng các công cụ thị trường mở và hạn mức tăng trưởng tín dụng để điều tiết thanh khoản. Dù vậy, khả năng tăng lãi suất đang trở thành rủi ro đáng chú ý hơn.

Đối với tỷ giá, UOB cho biết đồng Việt Nam đã tăng giá khoảng 1% so với đầu năm tính đến ngày 2/10, giao dịch quanh mức 25.987 VND/USD.

Theo dự báo của UOB, tỷ giá USD/VND có thể ở mức 26.300 đồng trong quý 4/2026, tăng lên 26.600 đồng trong quý 1/2027 và 26.800 đồng trong quý 2-3/2027.

UOB đánh giá dòng vốn FDI tích cực, triển vọng tăng trưởng GDP trên 9% và khả năng cán cân thương mại cải thiện sẽ tiếp tục hỗ trợ sự ổn định của đồng Việt Nam, dù áp lực từ chính sách lãi suất của Fed và biến động dòng vốn quốc tế vẫn hiện hữu.

Nhìn chung, UOB nhận định kinh tế Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh, song áp lực lạm phát và những biến động bên ngoài sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn tới./.