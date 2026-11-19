Theo kết quả tại báo cáo Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS) của UOB được công bố mới đây trong khuôn khổ buổi tọa đàm "Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS)", Việt Nam tiếp tục là thị trường lạc quan nhất khu vực ASEAN trong năm 2026. Dựa trên Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN của UOB (ACSI), Việt Nam đạt điểm số cao nhất trong khu vực ở mức 63 điểm. Dù giảm 4 điểm so với năm trước, mức này vẫn cao hơn 9 điểm so với mức trung bình khu vực là 54 điểm.

Chỉ số ACSI phản ánh đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai cũng như triển vọng tài chính cá nhân.

Chi tiêu hộ gia đình tập trung vào nhu cầu thiết yếu

Tuy tâm lý có phần thận trọng hơn so với năm trước, người tiêu dùng Việt Nam vẫn duy trì sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế của đất nước, với tỷ lệ đánh giá tích cực về cả tình hình kinh tế hiện tại và tương lai đều giữ ổn định ở mức 84%. Niềm tin này được hỗ trợ bởi kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi niềm tin vào triển vọng kinh tế vẫn duy trì ở mức cao, người tiêu dùng đang ngày càng thận trọng hơn trước các rủi ro ngắn hạn. Cụ thể, 65% số người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát cho biết biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm môi trường tiếp tục là mối lo ngại hàng đầu, tăng 4 điểm % so với năm 2025.

Đồng thời, các lo ngại liên quan đến tài chính cá nhân cũng trở nên rõ nét hơn. Số liệu từ nghiên cứu cho thấy 62% người tham gia khảo sát lo ngại về việc gia tăng chi phí sinh hoạt, tăng 8 điểm % so với năm ngoái, trong khi tỷ lệ người tiêu dùng lo lắng về chi tiêu hộ gia đình và tình hình địa chính trị toàn cầu đều đạt mức 60%, lần lượt tăng 10 điểm % và 8 điểm % so với năm trước.

Trong bối cảnh đó, chi tiêu hộ gia đình ngày càng tập trung hơn vào các nhu cầu thiết yếu. Chi tiêu cho các tiện ích như điện, nước, gas… ghi nhận mức tăng ròng cao nhất với 16%, theo sau là giáo dục và chăm sóc sức khỏe (cùng 15%), thực phẩm và nhu yếu phẩm (14%) và chi phí đi lại hàng ngày (13%). Nghiên cứu nhận định xu hướng này cho thấy người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên quản lý các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đồng thời duy trì chi tiêu cho những lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe toàn diện và sự phát triển về lâu dài.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, nhận định việc Việt Nam tiếp tục là thị trường lạc quan nhất khu vực ASEAN phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế đất nước.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: UOB.

Bên cạnh các chỉ số tâm lý tiêu dùng tích cực, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy người tiêu dùng thận trọng hơn trong các quyết định tài chính và đề cao tính kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân trước bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp. Khả năng cân bằng giữa sự lạc quan và việc quản lý tài chính một cách thận trọng sẽ là yếu tố quan trọng giúp các hộ gia đình ứng phó hiệu quả với những thách thức trong ngắn hạn, đồng thời duy trì sự chủ động để nắm bắt các cơ hội trong tương lai.

Người Việt duy trì tính kỷ luật tài chính cao

Trong bối cảnh áp lực chi phí gia tăng và những bất ổn toàn cầu, nghiên cứu chỉ rõ người tiêu dùng Việt Nam vẫn duy trì tính kỷ luật tài chính cao. 92% người tham gia khảo sát cho biết tự tin vào khả năng quản lý tài chính của mình. Mức độ tự tin này tiếp tục mạnh mẽ nhất ở phân khúc khách hàng giàu có và Gen X.

Tiết kiệm tiếp tục là nền tảng quan trọng của sự sẵn sàng tài chính. Theo khảo sát, gần 9/10 người tiêu dùng Việt Nam (89%) tiết kiệm trên 10% thu nhập hàng tháng, tăng 7 điểm % so với năm 2025, trong khi 92% đã thiết lập quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng đang tăng cường hoạt động bảo vệ tài chính và kế hoạch đầu tư. Có đến 79% người tham gia khảo sát dành tối đa 15% thu nhập hàng năm cho phí bảo hiểm, trong khi 63% đầu tư trên 10% thu nhập hàng năm.

Mức độ quan tâm đến đầu tư ghi nhận sự gia tăng, với 9/10 người chủ động nâng cao kiến thức đầu tư. Tỷ lệ tham gia quỹ đầu tư và các khoản đầu tư bền vững lần lượt tăng 5 điểm % so với năm ngoái, đạt 70% và 73%.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng đang trở nên thận trọng hơn khi đánh giá mức độ sẵn sàng tài chính cho tương lai.

Tỷ lệ những người tham gia khảo sát cho rằng họ có mức bảo hiểm đầy đủ để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai đã giảm 6 điểm % xuống còn 76%. Trong khi đó, tỷ lệ người tin rằng các khoản đầu tư hiện tại đủ để hỗ trợ kế hoạch nghỉ hưu và các mục tiêu tài chính dài hạn đã giảm 7 điểm %, xuống còn 69%.

UOB phân tích những kết quả trên cho thấy dù người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang tích cực tích lũy tiết kiệm, tăng cường bảo vệ và đầu tư, họ đang có cái nhìn thực tế và thận trọng hơn trong việc đánh giá liệu các nguồn lực tài chính hiện tại có đủ để đáp ứng được các nhu cầu trong tương lai hay không.