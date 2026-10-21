UOA được vinh danh 'Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững'

UOA Group (United Overseas Australia) là tập đoàn niêm yết đồng thời trên Sở Giao dịch Chứng khoán Australia và Singapore. Trong lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards (VPA) 2026, UOA Group được vinh danh với danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững” cùng 3 giải thưởng khác dành cho dự án văn phòng hạng A UOA Parc Tower và giải pháp không gian làm việc cao cấp Komune.

Các giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 ghi nhận những dấu ấn của tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản thương mại, đồng thời tôn vinh các dự án và giải pháp không gian làm việc do UOA phát triển. Thành tích này đánh dấu cột mốc quan trọng khi tập đoàn UOA hướng tới kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam vào năm 2027, khẳng định cam kết phát triển các công trình chất lượng, bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Ông Dickson Kong, Giám đốc Điều hành UOA, chia sẻ: “Với 40 năm kinh nghiệm hoạt động, UOA luôn theo đuổi chất lượng vượt trội và đặt tính bền vững làm trọng tâm trong quy hoạch, thiết kế và vận hành. Trong một thập kỷ tại Việt Nam, chúng tôi luôn phát huy nền tảng vững chắc này, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường để tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng”.

Ông Wyeren Yap, Tổng giám đốc UOA Việt Nam, nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững” tại VPA 2026.

Đại diện UOA vinh dự khi nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản thương mại bền vững” - giải thưởng lần đầu tiên được giới thiệu, nhằm ghi nhận nỗ lực của tập đoàn trong việc nâng cao trách nhiệm môi trường, hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng tại các dự án thương mại.

Với vị thế là một trong những chủ sở hữu văn phòng lớn nhất tại Kuala Lumpur thông qua công ty UOA Development Bhd tại Malaysia, UOA áp dụng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam nhằm kiến tạo các dự án chất lượng cao và bền vững. Khi UOA Parc Tower và Millennial Tower hoàn thành, UOA Việt Nam dự kiến trở thành một trong những chủ đầu tư quốc tế có quy mô sở hữu văn phòng lớn nhất tại TP.HCM.

Ông Kong nhận định thêm: “UOA Parc Tower và Millennial Tower là bước tiến chiến lược nhằm củng cố sự hiện diện của UOA tại Việt Nam, nâng tổng diện tích sàn văn phòng trong danh mục lên gần 120.000 m2 vào năm 2028. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nhiều phân khúc khác để đóng góp vào sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong nước”.

UOA Parc Tower được vinh danh “Dự án văn phòng xuất sắc”.

Trong khi đó, ở hạng mục dự án, UOA Parc Tower - tòa nhà văn phòng hạng A mới nhất của UOA tại TP. HCM - được trao danh hiệu “Dự án văn phòng xuất sắc” và “Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc” khi khéo léo cân bằng tính thẩm mỹ và công năng.

Đặc biệt, Komune tại UOA Parc Tower cũng giành giải “Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc”, ghi nhận định hướng phát triển không gian lấy người dùng làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đổi mới của doanh nghiệp hiện đại.

UOA Parc Tower được tôn vinh trong hạng mục “Thiết kế nội thất văn phòng xuất sắc”.

Tọa lạc tại phường Tân Định, cạnh công viên Lê Văn Tám, UOA Parc Tower sở hữu kiến trúc thanh lịch, hài hòa với cảnh quan đô thị, đồng thời tạo dấu ấn riêng. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp lãng mạn, nội thất được thể hiện theo phong cách tối giản đương đại, mang lại cảm giác tinh tế, trang nhã.

Hướng đến chứng chỉ xanh LEED hạng gold (vàng) và WELL hạng gold (vàng), UOA Parc Tower tiên phong ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà tích hợp AI để tối ưu năng lượng, tiết kiệm nước và nâng cao hiệu quả vận hành. Yếu tố bền vững cũng được chú trọng từ khâu lựa chọn vật liệu có chủ đích, khuyến khích giao thông xanh, chăm sóc sức khỏe người dùng đến quản lý chất thải.

Komune tại UOA Parc Tower giành giải “Không gian làm việc linh hoạt xuất sắc”.

Mô hình Komune Co-working và Komune Business Center tại UOA Parc Tower sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ văn phòng ngắn hạn đến dài hạn, đảm bảo sự riêng tư và cơ hội mở rộng kết nối.

UOA Parc Tower cung cấp khoảng 14.300 m2 diện tích sàn cho thuê, mặt bằng được tối ưu và chú trọng tính bền vững. Dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, dự án kỳ vọng đón đầu xu hướng văn phòng chất lượng cao tại một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.