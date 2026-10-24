Unitree trình làng robot kung fu có thể nâng ô tô cứu người

Unitree vừa giới thiệu robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian qua video trình diễn trên YouTube và mạng xã hội X. Mang thiết kế gợi nhớ nhân vật Robocop, cỗ máy gây chú ý với những màn tung đấm, đá vào ô tô trong bãi phế liệu, trước khi thể hiện vai trò vệ sĩ cá nhân. Theo nội dung quảng bá, robot có thể đứng chắn trước chủ nhân khi xảy ra tình huống nguy hiểm và nâng ô tô để giải cứu người mắc kẹt bên dưới. Tuy nhiên, những cảnh quay hiện chủ yếu mang tính trình diễn, chưa đủ chứng minh khả năng ứng dụng thực tế trong các tình huống cứu hộ.

Robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian trình diễn các động tác võ thuật trong video của Unitree. (Ảnh: Unitree)

Điểm nổi bật của H2-X là sự kết hợp giữa khả năng vận động mạnh mẽ và hình ảnh robot bảo vệ con người. Trong video, thiết bị thực hiện các động tác võ thuật, tung cú đá và đấm với lực đáng kể. Unitree cũng công bố robot có thể nhảy từ bệ cao 4 m và hoạt động liên tục khoảng 8 giờ giữa các lần sạc. Dù vậy, hãng chưa cung cấp thông số kỹ thuật đầy đủ, chẳng hạn tải trọng nâng thực tế, tốc độ phản ứng, khả năng nhận diện nguy hiểm hay điều kiện thử nghiệm. Vì thế, tuyên bố về việc nâng ô tô cứu người vẫn cần thêm dữ liệu kiểm chứng độc lập.

Unitree quảng bá H2-X với khả năng nhảy từ bệ cao 4 m và thời lượng hoạt động khoảng 8 giờ, nhưng chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật. (Ảnh: root-nation)

Giá bán và thời điểm thương mại hóa H2-X cũng chưa được công bố. Người dùng hiện chỉ có thể tham khảo mẫu robot hình người Unitree H2 có cấu hình tương tự, được giới thiệu với mức giá khoảng 29.900 USD. Mẫu H2 cao khoảng 1,8 m và có tùy chọn chip xử lý Nvidia Jetson AGX Thor. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định H2-X sẽ sử dụng cấu hình tương tự hoặc có giá bán ngang mẫu này. Việc đưa một robot có sức mạnh thể chất lớn vào môi trường dân dụng còn đòi hỏi kiểm tra độ an toàn, độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong những tình huống khó lường.

H2-X xuất hiện trong bối cảnh Unitree đẩy mạnh phát triển robot hình người, lĩnh vực thường được gọi là trí thông minh hiện thân. Tại Computex 2026, Unitree, Nvidia và Sharpa công bố hợp tác phát triển thiết kế H2+, trong đó Nvidia hỗ trợ dữ liệu huấn luyện và chip Jetson AGX Thor T5000. Hướng hợp tác này cho thấy ngành công nghiệp đang kết hợp phần cứng cơ khí, năng lực xử lý AI và dữ liệu để cải thiện khả năng vận động, nhận thức của robot. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận H2-X là sản phẩm thương mại phát triển trực tiếp từ dự án H2+.

Dù video khiến viễn cảnh vệ sĩ robot trở nên hấp dẫn hơn, khoảng cách giữa trình diễn và triển khai thực tế vẫn rất lớn. Một robot có thể tung đòn hoặc nâng vật nặng chưa chắc đã đủ an toàn để hoạt động cạnh con người, đặc biệt trong nhà ở, nơi công cộng hoặc tình huống cứu hộ. Thiết bị cần đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận, chứng minh khả năng dừng đúng lúc và tránh gây thương tích ngoài ý muốn. Hiện Unitree chưa công bố kế hoạch bán H2-X, đối tượng khách hàng hay hướng ứng dụng cuối cùng. Do đó, mẫu robot này nên được xem là màn phô diễn công nghệ, thay vì một vệ sĩ cá nhân sẵn sàng phục vụ người dùng.

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