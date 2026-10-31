Unitree khoe robot hộ vệ với khả năng võ thuật siêu đẳng

Video demo mà Unitree công bố giới thiệu về mẫu robot hình người tiên tiến nhất của họ chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng được dàn dựng để gây ấn tượng mạnh.

Đoạn video giới thiệu mẫu robot hình người mới của công ty đến từ Hàng Châu mang tên H2-X. Mẫu robot hình người mới nhất được quảng bá là "Huyền thoại Kung Fu: Người bảo vệ" (功夫传奇 守护).

Unitree H2-X được quảng bá là Huyền thoại Kung Fu: Người bảo vệ.

Trong video, robot này cho thấy nó có thể nhảy từ bục cao bốn mét, lăn tròn khi tiếp đất rồi đứng dậy một cách mượt mà, đá móp cửa ô tô, dùng khuỷu tay đánh vào nắp capo, nhấc bổng xe để giải cứu người bị mắc kẹt bên dưới, và đẩy một người đi bộ ra khỏi đường xe đang lao tới.

Theo thông tin từ Unitree, robot này có thời lượng pin khoảng tám giờ. Chú thích của công ty thể hiện rõ phong cách thời kỳ trình diễn: "Hiệu suất mạnh mẽ, để phục vụ và bảo vệ bạn". Ngay sau đó là lời nhắc nhở "hãy sử dụng robot một cách an toàn và thân thiện".

Sự thận trọng này phù hợp với nội dung video: phần lớn các cảnh quay là mô phỏng chiến đấu, với H2-X chống trả một kẻ tấn công cầm dao bằng các đòn gối và khuỷu tay.

Những đòn đánh liên hoàn mượt mà của H2-X.

Trên Weibo, phản ứng của cộng đồng mạng tập trung ít vào các màn trình diễn mà chú ý nhiều hơn đến tốc độ phát triển. Một bài đăng nhận được hơn 4.500 lượt thích đã nhận xét ngắn gọn: ba năm trước, "thứ này còn chưa đứng vững được."

Bài đăng cũng bày tỏ sự kinh ngạc với thời lượng pin tám giờ và truyền đạt lại ý kiến của khán giả quốc tế rằng các công ty an ninh nên bắt đầu lo lắng, và rằng Trung Quốc thực sự đang nghiêm túc với T-800 (nhân vật trong phim Kẻ hủy diệt).

Unitree là công ty nổi tiếng với các mẫu robot chó và hiện đang dẫn đầu làn sóng phát triển robot hình người tại Trung Quốc. Trong lĩnh vực này các lãnh đạo công nghệ Thung lũng Silicon liên tục đưa ra mốc thời gian, từ mục tiêu sản xuất Optimus của Elon Musk đến dự đoán của Jensen Huang về robot đạt trình độ con người vào năm 2030.

Lăn tiếp đất cực êm sau cú nhảy từ độ cao 4m.

Cũng cần lưu ý rằng video được công bố đầu tiên trên các nền tảng quốc tế, nơi tập trung khán giả yêu thích công nghệ robot và cũng là thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Nhìn nhận một cách thực tế, việc đá móp cửa ô tô chỉ là màn trình diễn, chưa phải sản phẩm sẵn sàng thương mại hóa, và trên Zhihu, nhiều người đã đặt câu hỏi về ứng dụng thực tế của robot ngoài những hình ảnh ấn tượng trong video.

Tuy nhiên, đường cong phát triển mà video ghi lại, từ không thể đứng vững đến nhấc bổng ô tô chỉ trong ba năm mới là câu chuyện đáng chú ý, và đó là lý do khiến các nhân viên bảo vệ cũng như nhiều người khác đang dõi theo sát sao.

Video: Mãn nhãn với màn biểu diễn Kung Fu, sức mạnh và sự linh hoạt của Unitree H2-X