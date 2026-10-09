'Unitel cần tham gia sâu hơn vào việc xây dựng Chính phủ số của Lào'

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cán bộ nhân viên Unitel. Ảnh: Viettel

Đại diện Viettel cho biết, tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Unitel là một doanh nghiệp hàng đầu của Lào; đồng thời là biểu tượng sinh động, tiêu biểu của quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Hiện, Việt Nam đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng số, dữ liệu số, phát triển công nghệ chiến lược và Viettel là một doanh nghiệp hàng đầu, có nhiều đóng góp rất ý nghĩa trong tiến trình này. Viettel cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam tiên phong đầu tư ra nước ngoài và đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả, thành công tại nhiều quốc gia, trong đó Unitel là mô hình tiêu biểu của Viettel tại Lào cũng như ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, từ một dự án đầu tư, Unitel đã trở thành một biểu tượng của tình hữu nghị; từ một doanh nghiệp viễn thông, Công ty đang từng bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn dắt về chuyển đổi số, có khả năng đồng hành cùng Chính phủ Lào trong tiến trình phát triển đất nước.

Trước những nỗ lực này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần của cán bộ, nhân viên công ty trong suốt quá trình hoạt động tại Lào: quyết tâm cao nhất để vượt qua khó khăn, trở ngại, giải quyết các vướng mắc, phát triển doanh nghiệp nhưng đồng thời đóng góp cho xã hội; thành công của Unitel luôn gắn với sự phát triển của đất nước và Nhân dân Lào. Đó chính là cách làm cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định vị trí, thương hiệu của Viettel tại những địa bàn đầu tư.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Unitel trong giai đoạn phát triển mới tiếp tục kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững và tuyệt đối tuân thủ pháp luật Lào. Unitel phải lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nền tảng; đồng thời đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngân sách, nền kinh tế và xã hội Lào; coi sự phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển của đất nước Lào.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng cho biết, Viettel xác định thành công của Unitel không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh mà còn phải đo được bằng những giá trị đóng góp tích cực cho đất nước, nhân dân Lào, tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Unitel tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Lào.

“Unitel cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Lào; không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ đơn thuần mà phải cùng Chính phủ giải quyết những bài toán lớn của đất nước bằng công nghệ, năng lực của người Việt Nam, người Lào, đóng góp mạnh mẽ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo.

Trong quá trình đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các lĩnh vực kinh tế số. Thủ tướng cho rằng, Công ty cần mạnh dạn đi đầu trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số, thương mại số, logistics và các nền tảng phục vụ người dân, tạo ra những sản phẩm có giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và Chính phủ Lào; quan tâm đặc biệt đến nguồn nhân lực cho Lào; đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sở tại, tạo điều kiện làm chủ công nghệ, làm chủ quản trị và từng bước đảm nhận những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Việc đóng góp cho cộng đồng tiếp tục được nhân rộng. Theo đó, Unitel duy trì đồng hành với các địa phương, bộ ngành, hỗ trợ về giáo dục, y tế, người nghèo, vùng sâu, vùng xa và những đối tượng còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ. “Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là tình cảm của doanh nghiệp, Nhân dân Việt Nam đối với đất nước và Nhân dân Lào anh em”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.