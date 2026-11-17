Hãng hàng không Mỹ thông báo sự cố vào cuối chiều 16/11 theo giờ miền Đông Mỹ, tức sáng 17/11 theo giờ Việt Nam. Sau đó, United xác nhận đã xử lý trục trặc và gửi lời xin lỗi hành khách. Hãng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến an ninh mạng.

Nguồn ảnh: REUTERS.

Gián đoạn ứng dụng của tổ bay

Thông báo nội bộ của Hiệp hội Phi công Hàng không Mỹ, tổ chức đại diện phi công United, cho biết sự cố ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng phục vụ hoạt động bay, trong đó có hệ thống liên lạc và nhắn tin của tổ bay. Việc cung cấp thông tin trọng lượng cuối cùng của máy bay trước khi khởi hành cũng bị gián đoạn.

Một cảnh báo nội bộ khác yêu cầu phi công không đăng xuất khỏi một số hệ thống vì có thể không đăng nhập lại được. Các công cụ bị ảnh hưởng gồm lập kế hoạch bay, cung cấp thông tin thời tiết và quản lý tổ bay. Phi công không truy cập được kế hoạch bay được hướng dẫn liên hệ nhân viên điều phối để nhận tài liệu qua email.

Sự cố được khắc phục khoảng một giờ 40 phút sau khi phi công bắt đầu báo trục trặc với kiểm soát viên không lưu. Đến tối 16/11 tại Mỹ, dữ liệu FlightAware ghi nhận khoảng 600 chuyến của United bị chậm, nhưng chưa rõ bao nhiêu chuyến trong số này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố.

FAA xác nhận không phải lỗi thiết bị của cơ quan này

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết trục trặc xảy ra ở phía United, không phải sự cố thiết bị của FAA.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau lệnh tạm dừng các chuyến bay khởi hành trên toàn nước Mỹ hôm 13/11 do trục trặc hệ thống kiểm soát không lưu. Sau khi lệnh được gỡ bỏ, các hãng vẫn phải sắp xếp lại máy bay, tổ bay và hành lý để khôi phục lịch khai thác.

United khuyến nghị hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trên ứng dụng hoặc website của hãng để theo dõi các thay đổi.

REUTERS