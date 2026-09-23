UNIS khép lại hành trình hai năm rưỡi với 'Milky Way'

Khi các hoạt động của nhóm với đầy đủ thành viên sắp kết thúc, một số thành viên đã bắt đầu chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo và tiếp tục phát triển trên con đường riêng của mình.

UNIS sẽ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Milky Way vào lúc 18h ngày 23/9 (giờ Hàn Quốc). Đây là ca khúc mới cuối cùng được ra mắt dưới tên gọi UNIS bởi tám thành viên: Jin Hyeon-ju, Nana, Gehlee Dangca, Kotoko, Bang Yun-ha, Elisia, Oh Yun-a và Lim Seo-won.

Milky Way là ca khúc nhìn nhận, sự chia ly hiện tại không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi, tựa như cách những vì sao xa xôi cùng hội tụ để tạo nên dải Ngân Hà (Milky Way) tráng lệ. Bài hát chứa đựng niềm hy vọng về ngày tái ngộ, thể hiện qua những ca từ như: "Như một chặng nghỉ chân thoáng chốc giữa hành trình dài, chúng ta sẽ tạm dừng một chút trước khi lại bừng nở rạng rỡ". Các thành viên Jin Hyun-ju, Nana, Elisia và Oh Yun-a đã trực tiếp tham gia viết lời, gửi gắm vào đó những tình cảm chân thành dành cho người hâm mộ.

Vào ngày 22/9, công ty quản lý F&F Entertainment đã chính thức thông báo rằng hợp đồng quản lý độc quyền với nhóm UNIS sẽ kết thúc vào ngày 26/9. Công ty cho biết, sau khi thảo luận cùng các thành viên về thời hạn hợp đồng và các hoạt động trong tương lai, họ đã quyết định khép lại các hoạt động chính thức của nhóm với đầy đủ đội hình theo đúng thời hạn hợp đồng đã định.

Ngay cả khi giai đoạn quảng bá sắp kết thúc, UNIS vẫn đang tạo được đà phát triển mạnh mẽ. Đĩa đơn làm lại Haneul-ttang Byeol-ttang, được phát hành vào ngày 8/9, đã lọt vào bảng xếp hạng hàng ngày của Melon ở vị trí thứ 951 và sau đó vươn lên vị trí thứ 465. Nhóm cũng liên tục xuất hiện trên các chương trình âm nhạc lớn như M Countdown của Mnet, Show! Music Core của MBC và Inkigayo của SBS.

Các hoạt động quảng bá cho Haneul-ttang Byeol-ttang đã làm nổi bật thế mạnh của cả tám thành viên. Biểu cảm gương mặt sinh động, cử chỉ tự nhiên, vũ đạo sôi động cùng nguồn năng lượng tươi trẻ đã kết hợp lại, biến cả các màn trình diễn trên sóng truyền hình lẫn các video "fancam" cá nhân trở nên vô cùng cuốn hút và thú vị. Ngoại hình và cá tính riêng biệt của từng thành viên dần bộc lộ rõ ​​nét, tạo nên hình ảnh một nhóm nhạc khiến khán giả tự nhiên mỉm cười khi theo dõi họ biểu diễn.

Trong suốt hai năm rưỡi qua, nhóm đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động. Được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn tài năng Universe Ticket, một dự án hợp tác giữa SBS và F&F Entertainment, UNIS đã chính thức ra mắt vào tháng 3/2024 với mini-album đầu tay mang tên WE UNIS. Tiếp đó, nhóm phát hành các ca khúc như Curious và Swish, đồng thời hoàn thành chuyến lưu diễn đầu tiên tại châu Mỹ vào đầu năm nay. Tại Nhật Bản, nhóm cũng liên tục giới thiệu các ca khúc gốc và phát hành mini-album đầu tiên tại thị trường này mang tên UNI-Sparkle! vào tháng Bảy vừa qua. Các kế hoạch hoạt động tiếp theo của các thành viên cũng đã được triển khai.