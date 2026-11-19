Thỏa thuận hướng tới kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của FTU với kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và phát triển nhân tài của Unilever, để tạo thêm cơ hội để sinh viên phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực hội nhập quốc tế nhằm giúp sinh viên đáp ứng tốt hơn với môi trường làm việc chuyên nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Unilever Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

Trong nhiều năm qua, Unilever đã đẩy mạnh hợp tác luôn đồng hành với các trường đại học và tổ chức sinh viên, mở rộng cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế cho người trẻ, hướng tới mục tiêu trao quyền và góp phần nâng cao năng lực cho 100.000 sinh viên nhân lực trẻ chất lượng cao trên toàn quốc đến năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam chia sẻ: “Trong hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi luôn tin rằng sức mạnh cốt lõi của một doanh nghiệp nằm ở con người. Và để phát triển những nhà lãnh đạo tương lai, bên cạnh kiến thức, chúng ta cũng cần trao cho người trẻ cơ hội thử sức với những vấn đề thực tế, được tin tưởng giao trách nhiệm và học hỏi từ chính trải nghiệm của mình. Tôi đặc biệt trân trọng mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương bởi hai bên chia sẻ những giá trị chung trong việc phát triển con người. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa nền tảng học thuật của FTU và kinh nghiệm thực tiễn của Unilever sẽ mang đến thêm nhiều cơ hội để sinh viên khám phá tiềm năng, phát triển năng lực và tự tin bước vào hành trình sự nghiệp.”

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam

PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Với cùng tầm nhìn, mục tiêu gắn liền với sự phát triển bền vững của Việt Nam, với cùng mong muốn mang lại điều kiện phát triển năng lực tốt hơn cho thế hệ trẻ, từ hành trình hợp tác 10 năm đã qua, Trường ĐH Ngoại thương tin tưởng về một hành trình 10 năm tiếp tới có nhiều ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị thiết thực."

PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại Học Ngoại thương

Đưa những bài toán kinh doanh thực tế vào hoạt động đào tạo

Trọng tâm hợp tác giữa Unilever Việt Nam và FTU là kết hợp thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường với kinh nghiệm quản trị và thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó phát triển những năng lực cần thiết cho sinh viên trong môi trường làm việc hiện đại.

Hai bên sẽ tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: Marketing và truyền thông mạng xã hội – Social-first Marketing; Năng lực lãnh đạo và hội nhập quốc tế; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ trong kinh doanh, sản xuất và vận hành. Các nội dung về đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững cũng sẽ được lồng ghép trong những hoạt động hợp tác phù hợp.

Unilever Việt Nam và FTU kết hợp, phát triển năng lực cho sinh viên

Một trong những hướng triển khai đáng chú ý là đưa các tình huống kinh doanh thực tế từ hoạt động xây dựng thương hiệu, phát triển ngành hàng và vận hành của Unilever vào những môn học, học phần và chương trình chuyên đề phù hợp tại FTU.

Bên cạnh đó, hai bên dự kiến tăng cường kết nối giữa giảng viên, chuyên gia và các nhóm nghiên cứu; tổ chức các hoạt động cố vấn, chia sẻ chuyên môn và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Sinh viên FTU cũng có thêm cơ hội tìm hiểu các chương trình phát triển tài năng của Unilever như Internship, UFresh, University Placement và Unilever Future Leaders Programme (UFLP).

Đại diện Unilever chia sẻ tại Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục Đại học tại FTU

Đầu tư phát triển nhân tài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Unilever Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác với trường đại học, định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.

Song song với các hoạt động hợp tác, Unilever tiếp tục đầu tư vào các chương trình phát triển lãnh đạo trẻ như Unilever Future Leaders Programme (UFLP). Ngày 14/11 vừa qua, sự kiện PREMIER DAY khởi động Chương trình Quản trị viên Tập sự Unilever Future Leaders Programme (UFLP) 2027 đã thu hút hơn 300 sinh viên và bạn trẻ tham gia.

Thông qua việc mở rộng những cơ hội phát triển với sinh viên, Unilever mong muốn góp phần xây dựng thế hệ nhân tài có đủ năng lực và bản lĩnh để tạo ra giá trị tại bất kỳ tổ chức nào sinh viên lựa chọn, qua đó đóng góp lâu dài vào chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

(Nguồn: Unilever Việt Nam)