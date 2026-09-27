Unilever tiết kiệm 1,5 tỷ euro nhờ AI, loạt tập đoàn toàn cầu chạy đua số hóa nhà máy

Bản sao số giúp Unilever tối ưu hàng tỷ euro chi phí

Tại một xưởng sản xuất bột giặt ở Haldia thuộc Ấn Độ, quy trình điều chỉnh hệ thống nhiệt độ, thông gió và độ ẩm từng được thực hiện thủ công để đảm bảo mẻ hàng đạt chuẩn. Hiện nay, mọi thông số đều được tinh chỉnh tự động theo thời gian thực nhờ một bản sao số vận hành bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng thực tế này được các chuyên gia đưa ra tại Tuần lễ Khí hậu New York như một minh chứng về hiệu quả của công nghệ số trong sản xuất công nghiệp.

Báo cáo mới nhất từ Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C trong vài năm tới, đẩy các chuỗi cung ứng vào rủi ro gián đoạn. Để thích ứng, hiệu quả năng lượng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp. Kể từ khi đưa hiệu quả năng lượng vào trọng tâm chiến lược từ năm 2008, tập đoàn Unilever đã tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ euro thông qua hàng loạt sáng kiến cải tiến, từ việc nâng cấp thiết bị điện cũ đến số hóa vận hành. Bước đi tiếp theo của Unilever là nhân rộng các mô hình bản sao số trên toàn cầu với kế hoạch phủ sóng công nghệ này tại hơn 40 nhà xưởng trong 18 tháng tới.

Nhiều chủ doanh nghiệp thường e ngại việc chuyển đổi xanh sẽ tốn kém chi phí thay mới toàn bộ dây chuyền. Tuy nhiên, tập đoàn Trane Technologies đã mua lại nền tảng Brainbox AI để tự động hóa hệ thống sưởi và thông gió cho các tòa nhà và cơ sở thương mại mà không cần phá bỏ hạ tầng cũ. Việc gắn hệ thống điều khiển thông minh lên nền tảng thiết bị sẵn có giúp tiết kiệm điện năng và phát hiện sớm các sự cố hỏng hóc trước khi chúng xảy ra.

Google đưa AI vào khâu phân loại vật liệu phế thải

Bên cạnh việc tiết kiệm điện, trí tuệ nhân tạo còn thể hiện hiệu quả ở khâu tái chế và phân loại nguyên vật liệu phế thải, mở đường cho mô hình kinh tế tuần hoàn. Công cụ mã nguồn mở CircularNet của Google là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Bằng thuật toán học máy, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo nhận diện chính xác các dòng vật liệu như nhựa, giấy và kim loại trên băng chuyền với tốc độ cao, giảm thiểu triệt để tình trạng lẫn tạp chất so với khâu lọc thủ công.

Đại diện Quỹ Ellen MacArthur tại khu vực Bắc Mỹ cho biết một số mô hình ứng dụng thuật toán đã giúp nâng tỷ lệ phân loại rác thải chính xác từ mức 15% lên tới 80%. Bước nhảy vọt này mang ý nghĩa quyết định đối với việc thu hồi kim loại quý từ rác thải điện tử bị loại bỏ.

Tại thời điểm nguồn cung khoáng sản tự nhiên phục vụ sản xuất chip bán dẫn và công nghệ cao ngày càng khan hiếm, việc khai thác lại nguyên liệu từ các thiết bị cũ trở thành xu hướng tất yếu. Sức ép chuỗi cung ứng đã thúc đẩy các tập đoàn công nghệ lớn cùng nhiều tổ chức nghiên cứu hợp tác chặt chẽ để tạo ra nguồn cung vật liệu thứ cấp dồi dào hơn cho thị trường toàn cầu.