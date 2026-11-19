Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng sau cuộc đối đầu kéo dài hai năm để giành quyền kiểm soát ngân hàng lớn thứ hai của Đức.

Theo nội dung thỏa thuận được thống nhất trong bức thư ngày 18/11 của Giám đốc điều hành (CEO) UniCredit Andrea Orcel gửi Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil, trụ sở của ngân hàng sáp nhập tại Đức vẫn sẽ được đặt tại thành phố Frankfurt dưới hình thức một công ty niêm yết. Đây vốn là yêu cầu then chốt từ phía chính quyền.

Đổi lại, Chính phủ Đức đã nhượng bộ khi từ bỏ yêu cầu bổ nhiệm hai thành viên vào hội đồng giám sát của Commerzbank. Ngoài ra, UniCredit cũng cam kết sẽ đưa các công dân Đức vào hội đồng quản trị của tập đoàn.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil khẳng định nước này ủng hộ một tiến trình nhanh chóng và việc chuyển giao quyền kiểm soát có trật tự. Ông nêu rõ hai bên đã tìm được tiếng nói chung, trong đó UniCredit đã đưa ra các cam kết rõ ràng đối với thị trường Đức, quyền lợi của người lao động Commerzbank và việc duy trì đối thoại với hội đồng đại diện người lao động (cơ quan đại diện do nhân viên doanh nghiệp bầu ra).

Một khi hoàn tất, thương vụ sáp nhập giữa UniCredit và Commerzbank sẽ tạo ra một "gã khổng lồ" tài chính sở hữu khối tài sản hơn 1.300 tỷ euro (khoảng 1.400 tỷ USD) trải dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Đây sẽ là một trong những vụ sáp nhập ngân hàng xuyên biên giới đáng chú ý nhất tại châu Âu trong nhiều năm qua.

Mặc dù đạt được thỏa thuận khung, việc xử lý khoản cổ phần 13,3% do Chính phủ Đức nắm giữ tại Commerzbank vẫn là một câu hỏi mở. Số cổ phần này vốn do chính phủ sở hữu sau gói giải cứu tài chính trong cuộc khủng hoảng toàn cầu. Phía UniCredit cho rằng các thỏa thuận đạt được sẽ tạo cơ sở cho việc thoái vốn của chính phủ, nhưng Bộ trưởng Klingbeil chưa đưa ra cam kết chính thức về thời điểm bán số cổ phần này.

Thương vụ thâu tóm trị giá 45 tỷ euro này bắt đầu từ năm 2024 khi UniCredit bí mật gom cổ phần của Commerzbank. Diễn biến đó khiến cả Commerzbank lẫn Chính phủ Đức bất ngờ và từng tìm cách ngăn cản, song buộc phải xuống thang khi tỷ lệ sở hữu của UniCredit tiến sát 50%.

Tháng 9 vừa qua, ông Klingbeil và ông Orcel đã gặp nhau về đề nghị thâu tóm. Từ sau cuộc gặp đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ủy ban châu Âu (EC) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đều đã bật đèn xanh cho thương vụ. Bản thân Commerzbank đầu tháng này cũng đã thay đổi lập trường khi bày tỏ niềm tin rằng sự hợp nhất giữa hai ngân hàng hoàn toàn có thể tạo ra giá trị lớn, trái ngược với thái độ phản đối quyết liệt trước đây.