UniCredit dự kiến nắm quyền kiểm soát Commerzbank từ quý I/2027. Nguồn: https://www.unicredit.it/

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngân hàng UniCredit của Italy đang chuẩn bị bước vào giai đoạn quyết định trong quá trình thâu tóm Commerzbank, với kế hoạch nắm quyền kiểm soát ngân hàng lớn của Đức ngay trong quý I/2027 và sau đó triển khai chiến lược tái cấu trúc của mình.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026, UniCredit cho biết các bước tiếp theo trong quá trình tiếp quản Commerzbank đã được xác định rõ. Nếu những phê duyệt cuối cùng liên quan tới việc nâng tỷ lệ sở hữu được thông qua như dự kiến vào cuối tháng 11, ngân hàng Italy sẽ triệu tập một Đại hội đồng cổ đông bất thường của Commerzbank nhằm bầu các thành viên mới vào Hội đồng giám sát.

Mục tiêu của UniCredit là giành quyền kiểm soát Commerzbank ngay trong quý I/2027 và bắt đầu triển khai chiến lược “Unlocked”, chương trình cải tổ mà ngân hàng Italy đã áp dụng trong quá trình tái cấu trúc hoạt động của chính mình.

Theo UniCredit, rủi ro của quá trình chuyển đổi được đánh giá ở mức hạn chế do tập đoàn đã có kinh nghiệm tái cơ cấu HypoVereinsbank (HVB), ngân hàng con của UniCredit tại Đức.

Một bước đi quan trọng tiếp theo có thể là sáp nhập Commerzbank với HypoVereinsbank. UniCredit trước đây từng đề cập khả năng thực hiện thương vụ này sau năm 2028, nhưng những tài liệu mới cho thấy kế hoạch có thể được đẩy nhanh.

Ngân hàng Italy hiện đã giành được khoảng 49% cổ phần Commerzbank thông qua quá trình thâu tóm. Với mức sở hữu này, UniCredit đã ở sát ngưỡng kiểm soát ngân hàng có trụ sở tại Frankfurt.

Đối với cổ đông Commerzbank, việc UniCredit tiếp quản có thể dẫn tới thay đổi đáng kể trong chính sách phân phối lợi nhuận. Commerzbank thời gian gần đây gần như phân phối toàn bộ lợi nhuận cho các cổ đông. Tuy nhiên, UniCredit cảnh báo rằng trong giai đoạn đầu triển khai chiến lược mới, mức cổ tức có thể giảm do ngân hàng phải ghi nhận các khoản dự phòng đặc biệt, chi phí tái cấu trúc và đầu tư bổ sung.

Trong khi đó, UniCredit đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh khả năng sinh lời của chính mình. Ngân hàng cho rằng ngay cả với cấu trúc sở hữu hiện nay tại Commerzbank, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của UniCredit có thể đạt khoảng 10 euro vào năm 2028, trong đó hơn 8 euro dự kiến được trả lại cho cổ đông.

Kế hoạch mở rộng tại Đức được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của UniCredit tiếp tục tăng mạnh. Trong quý III/2026, lợi nhuận của ngân hàng tăng 24% so với cùng kỳ, lên 3,3 tỷ euro, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích.

Tổng Giám đốc UniCredit Andrea Orcel gọi đây là “quý tốt nhất từ trước tới nay” của ngân hàng và cho rằng kết quả này cũng thuộc nhóm cao nhất trong ngành ngân hàng. Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, UniCredit hiện dự báo lợi nhuận cả năm trước các chi phí đặc biệt sẽ cao hơn đáng kể mức 11,5 tỷ euro được đưa ra trước đó.

Việc UniCredit tiến tới nắm quyền kiểm soát Commerzbank và cân nhắc sáp nhập ngân hàng này với HVB có thể tạo ra một trong những thay đổi đáng kể nhất trong hệ thống ngân hàng Đức những năm gần đây. Nếu quá trình này được thực hiện theo kế hoạch, một phần lớn hoạt động ngân hàng doanh nghiệp và bán lẻ tại Đức sẽ nằm trong một tập đoàn tài chính do UniCredit kiểm soát.

Trọng tâm trong những tháng tới sẽ là việc hoàn tất các phê duyệt pháp lý, thay đổi cơ cấu Hội đồng giám sát Commerzbank và xác định thời điểm cụ thể triển khai quá trình tích hợp. Việc UniCredit đưa mục tiêu kiểm soát Commerzbank vào quý I/2027 cho thấy ngân hàng Italy đang chuyển từ giai đoạn tích lũy cổ phần sang chuẩn bị trực tiếp điều hành và tái cấu trúc ngân hàng Đức.