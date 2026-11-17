Một tòa nhà và phương tiện bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Penonomé, tỉnh Coclé, miền Trung Panama, ngày 9/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong chuyến thăm thực địa các khu vực bị ảnh hưởng thuộc tỉnh Los Santos ngày 16/11, Đại sứ EU tại Panama Andrea Matteo Fontana cùng đại diện UNICEF đã kiểm tra hoạt động tại các điểm học tập tạm thời được thiết lập với sự phối hợp của Bộ Giáo dục Panama. Các điểm này nằm tại các trường học ở Macaracas và Las Tablas, cung cấp môi trường an toàn để trẻ em tiếp tục học tập, tham gia các hoạt động cộng đồng và được hỗ trợ tâm lý sau thiên tai.

Theo UNICEF, trận động đất ngày 9/10 đã ảnh hưởng đến khoảng 64.747 người tại Panama, trong đó có 16.148 trẻ em và thanh thiếu niên. Hơn 600 trường học bị ảnh hưởng, gây gián đoạn hoạt động giáo dục và tác động đến đời sống tinh thần của trẻ em tại các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề.

Hiện UNICEF và EU đã hỗ trợ triển khai 12 điểm học tập tạm thời tại các tỉnh Los Santos, Herrera và Veraguas, với khả năng phục vụ hơn 6.800 học sinh. Hai tổ chức dự kiến nâng số điểm này lên 25 vào cuối năm nay, đồng thời mở rộng các hình thức hỗ trợ lưu động tới những cộng đồng nông thôn và khu vực khó tiếp cận.

Trưởng đại diện UNICEF tại Panama Olga Isaza cho biết các điểm học tập không chỉ giúp trẻ em duy trì việc học mà còn tạo môi trường an toàn để các em và gia đình được hỗ trợ tâm lý, chia sẻ cảm xúc và từng bước vượt qua những tổn thương sau thiên tai. UNICEF cũng phối hợp với tổ chức RET International đào tạo hơn 200 giáo viên và nhân viên giáo dục về phương pháp giảng dạy trong tình huống khẩn cấp và hỗ trợ tâm lý xã hội.

Bên cạnh đó, UNICEF hợp tác với tổ chức Global Brigades triển khai lắp đặt và khôi phục hệ thống cấp nước sạch, công trình vệ sinh tại các điểm học tập, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn cho trẻ em trong quá trình phục hồi sau thảm họa.