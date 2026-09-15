UNICEF: Một thế hệ trẻ em Yemen đứng trước tương lai ảm đạm

Một lớp học tạm thời tại Yemen. (Nguồn: UA.NEWS)

UNICEF cho biết, các đội ứng phó của tổ chức đang thiết lập 20 không gian thân thiện với trẻ em và các lớp học tạm thời, đồng thời cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những trẻ em chịu tác động từ xung đột.

Trước nguy cơ cả một thế hệ trẻ Yemen phải đối mặt với tương lai ảm đạm, UNICEF cảnh báo tương lai của trẻ em không nên bị đánh mất vì xung đột.

Trước đó, ngày 11/9, UNICEF thông tin, tình trạng các cuộc đụng độ tiếp diễn đã buộc nhiều gia đình rời bỏ nhà cửa tại tỉnh Taiz, miền Tây Yemen, cùng các huyện dọc bờ biển phía Tây nước này.

UNICEF phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) hỗ trợ khẩn cấp hơn 14.000 người phải di dời do xung đột leo thang.

Tình hình an ninh tại Yemen có những diễn biến đáng lo ngại trong những tháng gần đây, khi căng thẳng quân sự giữa lực lượng chính phủ và phong trào Houthi tái diễn.

Các cuộc đụng độ bùng phát trở lại từ đầu tháng 7/2026, làm đảo ngược giai đoạn tương đối yên bình kéo dài nhiều năm tại quốc gia Trung Đông này.

Yemen rơi vào vòng xoáy xung đột từ năm 2014, sau khi lực lượng Houthi chiếm thủ đô Sanaa cùng một số tỉnh. Năm 2015, liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào Yemen nhằm hỗ trợ chính quyền khôi phục quyền kiểm soát đất nước.

(theo Anadolu)