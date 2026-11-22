Ngày 20/11, UNICEF Hàn Quốc đăng tải thông báo xin lỗi trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, liên quan đến sự cố giới thiệu sai nhóm nhạc PLAVE tại sự kiện "Lễ hội Trẻ em 2026".

Theo thông báo, trong chương trình diễn ra cùng ngày, người dẫn chương trình đã sử dụng những cách diễn đạt không phù hợp khi giới thiệu phần phát biểu quan trọng của PLAVE. Cụ thể, người này gọi đây là "bài phát biểu quan trọng của AI" và đề cập đến "một thế giới được an ủi bởi AI". UNICEF Hàn Quốc khẳng định những phát ngôn trên không nằm trong kịch bản chính thức mà xuất phát từ nhận xét riêng của người dẫn chương trình.

Tổ chức này đồng thời gửi lời xin lỗi đến PLAVE và cộng đồng người hâm mộ PLLI vì những phát ngôn thiếu cân nhắc đã gây thất vọng, tổn thương. UNICEF Hàn Quốc thừa nhận cách giới thiệu trên không thể hiện sự tôn trọng đối với âm nhạc, các màn trình diễn cũng như những nỗ lực và tâm huyết mà các thành viên PLAVE đã dành cho hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, PLAVE đã quyên góp 100 triệu won (khoảng 74.000 USD) nhằm hỗ trợ trẻ em. Sau hoạt động thiện nguyện, nhóm tham gia "Lễ hội Trẻ em 2026" và có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Sức khỏe tâm thần của trẻ em trong môi trường kỹ thuật số". Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Sau khi sự việc gây tranh luận, người dẫn chương trình cũng thừa nhận những lời giới thiệu về PLAVE là sai sót xuất phát từ phần bình luận ngẫu hứng, không có trong kịch bản. Người này đã đưa ra lời đính chính và xin lỗi.

Đáng chú ý, sự cố một lần nữa làm dấy lên câu chuyện về cách nhìn nhận các nhóm nhạc thần tượng ảo trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Dù xuất hiện trước công chúng thông qua hình tượng nhân vật ảo, PLAVE không phải là sản phẩm âm nhạc do trí tuệ nhân tạo tự động tạo ra.

Trên thực tế, đằng sau những nhân vật hoạt hình của nhóm là các nghệ sĩ thực thụ. Họ trực tiếp tham gia sáng tác, ca hát, trình diễn và thực hiện các hoạt động nghệ thuật. Công nghệ được sử dụng để xây dựng hình ảnh ảo, tạo nên cách thức tương tác đặc biệt với khán giả, nhưng không thay thế vai trò sáng tạo và biểu diễn của con người.

Chính sự khác biệt này là yếu tố quan trọng làm nên bản sắc của PLAVE. Nhóm không đơn thuần là những nhân vật kỹ thuật số được lập trình để biểu diễn mà là một tập thể nghệ sĩ hoạt động trong mô hình thần tượng ảo.

Vì vậy, việc PLAVE bị giới thiệu nhầm thành nhóm nhạc AI tại một sự kiện chính thức đã khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Lời xin lỗi từ UNICEF Hàn Quốc phần nào cho thấy sự việc không chỉ dừng lại ở một sai sót trong khâu dẫn chương trình, mà còn liên quan đến việc nhìn nhận và tôn trọng bản chất hoạt động nghệ thuật của những nghệ sĩ đứng sau hình tượng ảo.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến ngành công nghiệp giải trí, câu chuyện của PLAVE cũng cho thấy ranh giới giữa nghệ sĩ ảo và sản phẩm do AI tạo ra cần được phân biệt rõ ràng. Hình thức thể hiện có thể thay đổi, nhưng vai trò sáng tạo, lao động nghệ thuật và cảm xúc của con người vẫn là những yếu tố không thể bị đánh đồng.