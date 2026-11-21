Vào ngày 20/11 (giờ Hàn Quốc), UNICEF Hàn Quốc đã đăng tải một thông báo xin lỗi trên các tài khoản mạng xã hội chính thức, giải thích rằng người dẫn chương trình tại sự kiện 2026 The Children Festa đã sử dụng những cách diễn đạt không phù hợp khi giới thiệu bài phát biểu chính của nhóm PLAVE.

Theo tổ chức này: “Trong sự kiện 2026 The Children Festa diễn ra hôm nay, người dẫn chương trình đã sử dụng những cách diễn đạt không phù hợp, vốn không có trong kịch bản chính thức khi giới thiệu bài phát biểu của PLAVE, chẳng hạn như ‘bài phát biểu của AI’ hay ‘một thế giới được an ủi bởi AI’. Đây là những phát ngôn tự phát từ phía người dẫn chương trình”.

UNICEF Hàn Quốc cho biết thêm: “Chúng tôi chân thành xin lỗi PLAVE cùng cộng đồng người hâm mộ của họ, PLLI, vì đã gây ra sự thất vọng và tổn thương sâu sắc thông qua những cách diễn đạt thiếu tôn trọng đối với âm nhạc, các màn trình diễn của PLAVE, cũng như những nỗ lực và sự chân thành mà họ đã đặt vào đó”.

Trước khi sự kiện diễn ra, PLAVE đã quyên góp 100 triệu won (khoảng gần 2 tỷ đồng) để hỗ trợ trẻ em. Sau đó, nhóm đã có bài phát biểu chính tại sự kiện kỷ niệm Ngày Trẻ em Thế giới, với chủ đề “Sức khỏe tinh thần của trẻ em trong môi trường kỹ thuật số”.

Sau khi người hâm mộ bày tỏ lo ngại về phần giới thiệu này, người dẫn chương trình đã thừa nhận rằng, những phát ngôn đó là một sai sót ngoài kịch bản trong lúc bình luận ngẫu hứng, đồng thời đưa ra lời đính chính và xin lỗi.

Việc PLAVE không phải là một nhóm nhạc do AI tạo ra đã được đông đảo người hâm mộ K-pop biết đến. Mặc dù các thành viên xuất hiện dưới hình thức nhân vật ảo, PLAVE thực chất là một nhóm thần tượng ảo mà trong đó, các thành viên là những nghệ sĩ bằng xương bằng thịt trực tiếp đảm nhận việc ca hát và vũ đạo. Âm nhạc và các màn trình diễn của nhóm đều được thực hiện với sự tham gia trực tiếp từ chính các thành viên, thay vì được tạo ra bởi AI.