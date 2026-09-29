UNHCR: Khủng hoảng tài chính có thể khiến 8,3 triệu người không được hỗ trợ

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Barham Salih phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, ngày 25/9/2026. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mới của UNHCR, cơ quan này đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhất từ trước đến nay sau khi Mỹ và một số quốc gia cắt giảm viện trợ.

UNHCR hiện thiếu 5,789 tỷ USD kinh phí, trong bối cảnh nguồn tài chính dành cho cơ quan này đã giảm 24% trong giai đoạn 2024 - 2025.

Tính đến tháng 7, UNHCR mới nhận được 32% trong tổng số 8,505 tỷ USD cần thiết cho hoạt động trong năm 2026, trong khi số người buộc phải di dời và người không quốc tịch trên toàn cầu vẫn ở gần mức cao kỷ lục.

UNHCR dự báo số người thuộc phạm vi hỗ trợ của cơ quan này sẽ tăng từ 129,4 triệu người vào cuối năm ngoái lên 131,2 triệu người vào cuối năm nay.

Báo cáo cảnh báo tình trạng thiếu kinh phí đang tác động đến hoạt động đăng ký người tị nạn, các chương trình bảo vệ trẻ em và dịch vụ dành cho những người sống sót sau bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Chad, 319.000 người đang đối mặt với tình trạng chậm đăng ký, trong khi khoảng 200.000 phụ nữ và trẻ em gái có thể mất quyền tiếp cận các không gian an toàn và chương trình phòng ngừa.

Tại Sudan, khoảng 140.000 người tị nạn và người xin tị nạn vẫn chưa được đăng ký tính đến giữa năm, sau khi hoạt động này bị đình chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026.

Ở Afghanistan, khoản hỗ trợ của UNHCR dành cho mỗi người trở về nước đã giảm từ 375 USD xuống còn 170 USD. Trong năm nay, Afghanistan đã tiếp nhận hơn 1 triệu người trở về từ các nước láng giềng, trong đó có Iran và Pakistan.

UNHCR cho biết các biện pháp tiết kiệm bổ sung không thể bù đắp tình trạng thiếu hụt tài chính. Trong năm 2025, cơ quan này đã cắt giảm 33% nhân sự, đóng cửa văn phòng tại 140 địa điểm và ngừng hoạt động tại 15 quốc gia so với năm 2024.

UNHCR cảnh báo việc suy giảm nguồn tài chính đang từng bước làm xói mòn hệ thống bảo vệ người tị nạn, làm gia tăng nguy cơ nhiều người không có giấy tờ và những người sống sót sau bạo lực trên cơ sở giới không nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Theo Reuters