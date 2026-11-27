Hành vi của chị P.T.C.L bị xử lý căn cứ vào khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác trên mạng xã hội không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính. Tùy tính chất, mức độ, mục đích, hậu quả và các yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 155 và Điều 156 Bộ luật Hình sự. Ngoài việc bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 592 Bộ luật Dân sự, người có hành vi xâm phạm có thể phải bồi thường cho nạn nhân do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút...

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Ly hôn là sự chấm dứt quan hệ hôn nhân theo quy định pháp luật nhưng không có nghĩa mọi mâu thuẫn, cảm xúc giữa những người trong cuộc đều chấm dứt. Ghen tuông, bất mãn, cảm giác bị tổn thương hoặc không chấp nhận vợ/chồng cũ có mối quan hệ mới có thể khiến một số người hành động thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, khi những cảm xúc ấy được chuyển hóa thành hành vi bịa đặt, công kích, bôi nhọ người khác trên mạng xã hội thì không còn là chuyện riêng của hai người. Trong vụ việc nêu trên, người bị tấn công là người yêu mới của chồng cũ, một người không liên quan đến những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân trước đó. Vì vậy, vụ việc cũng là lời nhắc nhở về văn hóa ứng xử sau ly hôn. Hãy tôn trọng quyền tự do cá nhân, quyền xây dựng cuộc sống riêng của mỗi người. Nếu có tranh chấp về tài sản, con cái, nghĩa vụ sau ly hôn hoặc quyền lợi hợp pháp khác cần giải quyết bằng con đường pháp lý. Khi cảm xúc mất kiểm soát, nên tạm dừng việc đăng tải, bình luận và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia tâm lý.

Suy cho cùng, mọi mâu thuẫn trong cuộc sống, dù xuất phát từ tình cảm hay những tổn thương cá nhân, đều cần được giải quyết bằng sự tỉnh táo và tôn trọng lẫn nhau. Danh dự, nhân phẩm của mỗi người không phải là thứ để đem ra trút giận, trả đũa trên mạng xã hội. Mỗi người cần hiểu rằng, phía sau một nút chia sẻ, một lượt đăng tải là trách nhiệm pháp lý và cả trách nhiệm với cộng đồng. Hãy ứng xử văn minh trên không gian mạng, bởi đó không chỉ thể hiện nhận thức pháp luật mà còn là thước đo văn hóa của mỗi người.