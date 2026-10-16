Ứng xử văn hóa khi dừng, đỗ xe

Việc dừng, đỗ xe trước nhà dân làm chắn lối ra vào, gây bất tiện, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của gia chủ và những hộ dân trong khu vực. Từ đó dẫn đến tâm lý khó chịu, nóng giận, bức xúc của chủ nhà mặt tiền đường khi gặp phải tình trạng nêu trên là điều dễ hiểu. Thế nhưng dù xuất phát từ bất cứ lý do gì thì việc cố ý làm hư hỏng tài sản, xúc phạm, tấn công người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật về những vi phạm của mình.

Đối với người điều khiển phương tiện, việc dừng, đỗ xe trước hết phải tuân thủ quy định của pháp luật. Cụ thể, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí: bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật…

Việc dừng, đỗ xe không chỉ theo quy định của pháp luật mà còn phải thể hiện ý thức, văn hóa ứng xử của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để tránh gặp phải những bức xúc không đáng có, cần dừng, đỗ xe ở những nơi được cho phép; quan sát trước, sau xe dừng, đỗ phải chừa lối lưu thông cho hộ dân ở mặt tiền đường; đồng thời có thông tin số điện thoại để người dân liên hệ khi cần…

Đặc biệt, người điều khiển phương tiện giao thông, những hộ dân ở khu vực mặt tiền đường nói riêng và người dân nói chung cần bình tĩnh giải quyết các tình huống ứng xử nơi công cộng, nhất là những xung đột có nguyên nhân từ dừng, đỗ xe trước nhà dân. Chỉ khi tinh thần thượng tôn pháp luật được đề cao, người dân ứng xử tôn trọng, văn minh với nhau thì sẽ không có những sự việc đáng tiếc xảy ra.