Ở tuổi ngoài 70 với những người khác sẽ chọn cho mình khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vui vầy cùng cháu con, thế nhưng với ông Phạm Văn Khá – thôn An Định, xã Phú Xuyên lại chọn lựa cho mình công việc chăm lo đèn hương và gìn giữ cảnh quan xanh sạch đẹp cho một địa chỉ tâm linh của quê hương như một niềm vui và tự hào.