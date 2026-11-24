Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ai Cập Al-Achira ngày 23/11, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) và ứng cử viên Tổng thống Pháp, đã nêu ba kịch bản có thể xảy ra đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo bà Le Pen, kịch bản thứ nhất là NATO trực tiếp tham chiến, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Kịch bản thứ hai là xung đột tiếp tục kéo dài trong nhiều năm, ngay cả khi NATO không trực tiếp can dự. Kịch bản thứ ba, cũng là phương án bà mong muốn nhất, là các bên nhận thức được những hậu quả của việc tiếp tục đối đầu và tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Bà Le Pen nhấn mạnh rằng nếu được bầu làm Tổng thống Pháp, bà sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên, kể cả Moskva, nhằm tạo điều kiện giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Theo bà, việc từ chối đối thoại với một số bên sẽ khiến triển vọng tìm kiếm giải pháp trở nên khó khăn hơn.

Nữ chính trị gia Pháp cũng cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine không chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế đối với các bên trực tiếp liên quan, mà còn tác động đến nhiều quốc gia khác, trong đó có Pháp. Bà đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện để Ukraine khôi phục đất nước, nhất là trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng và kinh tế chịu nhiều thiệt hại.

Những tuyên bố trên tiếp tục thể hiện quan điểm của bà Le Pen về chính sách đối ngoại và cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bà cùng đảng RN nhiều lần chỉ trích quy mô hỗ trợ tài chính của Pháp dành cho Kiev, đồng thời chủ trương thúc đẩy đối thoại và từng bước bình thường hóa quan hệ với Nga. Tuy nhiên, bà cũng cho biết không có ý định chấm dứt toàn bộ hỗ trợ quân sự của Pháp dành cho Ukraine.

Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Pháp chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027. Theo các cuộc thăm dò dư luận được công bố trong tháng 11, bà Le Pen hiện nằm trong nhóm ứng cử viên dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ. Trong khi đó, Pháp tiếp tục là một trong những quốc gia châu Âu tích cực hỗ trợ Ukraine về quân sự và tài chính.