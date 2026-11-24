Bà Marine Le Pen, chính trị gia thuộc đảng Tập hợp Quốc gia và là ứng viên Tổng thống Pháp năm 2027, cảnh báo việc NATO trực tiếp tham gia xung đột Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội mới đây, bà Le Pen cho rằng có 3 kịch bản đối với cuộc xung đột tại Đông Âu hiện nay.

Kịch bản thứ nhất là NATO can thiệp trực tiếp, kéo theo nguy cơ chiến tranh thế giới III. Kịch bản thứ hai là giao tranh tiếp tục kéo dài trong nhiều năm.

Kịch bản còn lại là các quốc gia liên quan nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra và tìm cách ngăn chặn tình hình leo thang.

Bà ví khả năng xung đột kéo dài với Cuộc chiến Trăm năm, đồng thời nhấn mạnh những hệ lụy kinh tế đang tác động đến cục diện quốc tế. Nữ chính trị gia tuyên bố nếu trở thành tổng thống, bà sẽ đối thoại với tất cả các bên liên quan.

Cảnh báo của bà Le Pen được đưa ra trong bối cảnh một liên minh các quốc gia tự nguyện, do Anh và Pháp dẫn đầu, đang xây dựng những bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Một trong những phương án được đề cập là triển khai lực lượng quân sự tới nước này sau khi xung đột kết thúc.

Nga nhiều lần phản đối khả năng quân đội NATO hiện diện tại Ukraine. Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không chấp nhận việc bảo đảm an ninh cho Kiev thông qua sự can thiệp quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ và các đối tác châu Âu đã sẵn sàng đề xuất những bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của NATO..

Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất cách thức triển khai và ý nghĩa thực tế của những cam kết này

Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quy định nguyên tắc phòng thủ tập thể: một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên được xem là hành động chống lại toàn bộ liên minh. Đây là nền tảng trong cơ chế an ninh của NATO.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov bác bỏ ý tưởng áp dụng các bảo đảm an ninh kiểu NATO cho Ukraine.

Ông cũng tuyên bố mọi hình thức liên quan đến tư cách thành viên NATO của Kiev đều không thể được Moskva chấp nhận.

Ngày 19/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đề nghị các đặc phái viên châu Âu tới nước này để làm rõ lập trường về đàm phán hòa bình Ukraine trước khi quyết định hình thức tổ chức các cuộc tiếp xúc tiếp theo.