Ứng viên tổng thống Brazil sang Mỹ sau thất bại bầu cử

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói với điều kiện ẩn danh: “Bộ Ngoại giao sẽ cấp thị thực cho Flávio Bolsonaro cùng gia đình ông và cho phép họ nhập cảnh vào Mỹ”.

Ông Flávio, con trai cả của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử vòng hai ngày 25/10. Theo kết quả do Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil công bố, ông Lula giành 51,79% số phiếu, tương đương hơn 64 triệu phiếu, trong khi ông Flávio nhận 48,21%, tương đương gần 60 triệu phiếu.

Thượng nghị sĩ Brazil Flávio Bolsonaro. Ảnh: Joedson Alves/Agência Brasil

Ngày 26/10, tòa án Brazil yêu cầu ông Flávio nộp lại hộ chiếu phổ thông và ngoại giao cho Cảnh sát Liên bang trong vòng 24 giờ, đồng thời cấm ông xuất cảnh. Quyết định nằm trong cuộc điều tra các cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và gian lận tài chính liên quan đến ông cùng luật sư Willer Tomaz.

Thời hạn giao nộp hộ chiếu kết thúc vào trưa 27/10 nhưng ông Flávio không tuân thủ. Giới chức Brazil sau đó hủy hiệu lực các hộ chiếu của ông.

Trong video đăng trên mạng xã hội ngày 26/10, ông Flávio khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đất nước. Tôi sẽ nộp lại hộ chiếu và sẽ tự bảo vệ mình trước sự bất thường này. Đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa tôi. Nhưng tôi sẽ không bị im lặng”.

Tuy nhiên, truyền thông quốc tế và Mỹ ngày 27/10 đưa tin ông đã rời Brazil để hướng tới Mỹ. Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết không có ghi nhận chính thức về việc ông xuất cảnh qua các cửa khẩu hàng không thông thường, đồng thời lưu ý ông có quốc tịch Ý từ năm 2023.

Trước đó, anh trai ông Flávio là Eduardo Bolsonaro, hiện sống tại bang Texas của Mỹ, từng công khai khuyến khích ông rời Brazil nếu thất bại trong cuộc bầu cử.

Ông Rogério Marinho, quản lý chiến dịch tranh cử của Flávio, cho biết ngày 27/10 rằng ông bất ngờ trước thông tin này. “Chúng tôi không có tin tức gì từ Flávio hay các luật sư của ông ấy về những gì đã xảy ra. Tôi nhận được một tin nhắn từ ông ấy, ông ấy nói muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới nói chuyện với chúng tôi. Đó là tin nhắn duy nhất tôi nhận được từ ông ấy”, ông Marinho nói.

Nhiệm kỳ thượng nghị sĩ 8 năm của ông Flávio dự kiến kết thúc ngày 31/1/2027. Đây cũng là thời điểm ông mất quyền miễn trừ tư pháp đặc biệt tại Tòa án Tối cao Brazil.