Ứng viên tổng thống Brazil bí mật sang Mỹ sau thất bại bầu cử

Ứng viên tổng thống Flávio Bolsonaro và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc tranh luận bầu cử tại São Paulo, Brazil, ngày 18-10. Ảnh: Getty Images

Theo truyền thông Mỹ ngày 28-10, hai quan chức Mỹ xác nhận ông Flávio Bolsonaro, ứng viên tổng thống cánh hữu Brazil, đang trên đường tới Mỹ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ cấp thị thực cho ông Bolsonaro cùng gia đình để nhập cảnh.

Trước đó, thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã yêu cầu ông Bolsonaro giao nộp hộ chiếu trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền trị giá khoảng 905 triệu USD. Ông được yêu cầu trình diện cảnh sát liên bang vào sáng 27-10 nhưng không xuất hiện, làm dấy lên nghi vấn đã rời khỏi đất nước. Theo truyền thông Argentina, ông Bolsonaro ban đầu được cho là đã tìm cách sang Argentina trước khi tiếp tục tới Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch di chuyển bằng chuyên cơ riêng bị hủy sau khi thông tin bị rò rỉ. Cảnh sát liên bang Brazil đang xác minh liệu ông có nhập cảnh Argentina hay không.

Ông Bolsonaro thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva trong vòng hai cuộc bầu cử ngày 25-10. Ông Lula giành 51,79% số phiếu, đánh dấu chiến thắng bất ngờ sau khi đối thủ vươn lên dẫn trước trong vòng đầu tiên. Ông Bolsonaro không chấp nhận kết quả và tuyên bố sẽ phản đối.

Phát biểu tại Brasilia ngày 27-10, ông Lula gọi việc đối thủ được cho là rời khỏi Brazil để sang Mỹ là hành động đáng xấu hổ. Diễn biến này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Brasilia. Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula từng cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp nhằm ủng hộ ông Bolsonaro, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc.

Ông Flávio Bolsonaro là con trai cả của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đồng minh chính trị thân cận của ông Trump. Ông Jair Bolsonaro hiện bị quản thúc tại nhà sau khi bị kết án liên quan đến âm mưu đảo chính.