Ứng viên phản đối viện trợ cho Ukraine sắp thắng cử tổng thống Bulgaria

Ứng viên Iliana Iotova. Ảnh: Bulgaria News Agency

Theo các cuộc thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu, bà Iliana Iotova - người được chính phủ Bulgaria, vốn có quan điểm hoài nghi Liên minh châu Âu (EU), hậu thuẫn - được dự đoán sẽ giành chiến thắng trước ứng viên đối lập Andrey Gyurov trong vòng bầu cử tổng thống quyết định.

Các kết quả thăm dò sơ bộ cho thấy bà Iotova đang dẫn trước với 50-52% số phiếu bầu, trong khi cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov nhận được 43-44% số phiếu.

Bà Iotova đã gửi lời cảm ơn tới các cử tri, cũng như Thủ tướng Rumen Radev và đảng Bulgaria Tiến bộ (Progressive Bulgaria) của ông vì sự ủng hộ dành cho bà.

Theo hãng tin BTA, bà Iotova phát biểu: "Phiếu bầu của họ có ý nghĩa rất lớn, bởi chúng tôi sẽ lắng nghe những gì họ đã gửi gắm".

Bà nói thêm: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới đảng Bulgaria Tiến bộ. Ông Radev, nếu không có ông, chúng tôi đã không thể đạt được thành công này".

Ông Radev, người nhậm chức vào tháng 5, đã dừng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine và rút Bulgaria khỏi "Liên minh Tự nguyện" - một nhóm các nước do Anh và Pháp dẫn đầu, cam kết hỗ trợ các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình tuần trước, bà Iotova cũng cho rằng viện trợ quân sự sẽ không giúp chấm dứt xung đột. Theo Euronews, bà nêu rõ: "Nếu chúng ta tiếp tục đổ thêm tiền vào Ukraine và cung cấp các loại vũ khí mới, tinh vi hơn, điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự tàn phá lớn hơn và gây thêm nhiều thương vong cho cả hai phía".

Trong khi đó, ông Gyurov ủng hộ tăng cường hợp tác an ninh với Kiev và cho rằng Nga cần chấm dứt chiến dịch quân sự trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể đạt được tiến triển. Ông cho rằng Moskva đang gây ra những quan ngại đối với an ninh châu Âu, đồng thời khẳng định sẽ không triển khai quân đội Bulgaria tới Ukraine.

Cuộc bầu cử diễn ra sau nhiều năm Bulgaria trải qua tình trạng biến động chính trị và liên tiếp tổ chức các cuộc bầu cử. Ngoài vai trò đại diện quốc gia, Tổng thống Bulgaria còn có quyền phủ quyết luật và giữ cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.